«Южный котел» похоронил для Украины возможность вернуть Донбасс

03.09.2018, Луганск, Юрий Ковальчук

Август 2014 года – черный месяц для украинской армии. Тогда украинская армия, превосходившая силы ополчения Новороссии на порядок, понесла несколько сокрушительных поражений, которые привели к подписанию унизительных для Киева Минских договоренностей.

Пользуясь геополитической ситуацией, правительство Порошенко и на йоту не выполнило эти соглашений; фактически, война продолжалась до взятия армией ЛДНР г. Дебальцево и второго Минского договора. Всю осень и большую часть зимы ВСУ и «добробаты» подвергали населенные пункты ковровым бомбардировкам, регулярно предпринимали попытки прорыва и всеми силами показывали свою страсть к реваншу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

Тем не менее, именно в августе 2014 г. произошел перелом. Украинская регулярная армия и националистические батальоны потерпели сокрушительное поражение на всей протяженности границы народных республик с Россией. Киев потерял сотни единиц техники и артиллерии. Точное количество потерь среди личного состава до сих пор неизвестно. Также доподлинно неизвестно, сколько из них перешли через границу и сдались в плен российским погранвойскам, сколько пропало без вести.

По словам публициста и писателя из ЛНР Инны Черниенко, ставшей невольным свидетелем этих событий, потери ВСУ никто не смог бы сосчитать даже при самом большом желании. После того, как последние украинские солдаты, бросив оружие и технику, ушли по гуманитарному коридору к «своим», степь неподалеку от Изварино покрылась разлагающимися телами.

«Их там было невероятное количество, украинское правительство даже не пыталось забрать тела своих солдат, а у местных властей не было ни сил, ни средств, чтобы их похоронить по-людски. Они просто гнили под солнцем; птицы и звери питались падалью. Чтобы избежать эпидемии, тела сгребали экскаваторами и сбрасывали в «копанки», а потом засыпали землей. Зарывали прямо в окопах, на позициях. Местные жители тогда пугались – земля звонила. Это надрывались под землей мобильные телефоны погибших украинцев: их тщетно разыскивали родные и близкие», – рассказывает Ирина Черниенко.

Оказавшиеся в котле украинские солдаты были фактически брошены на произвол судьбы. По словам Инны Черниенко, находящиеся в котле силы ВСУ находились в нечеловеческих условиях.

«Мой поселок – Урало-Кавказ, находится на возвышенности; фактически мы расположены над Изваринской трассой. Украинская бронетехника несколько раз пыталась захватить эти высоты, чтобы оказывать поддержку тем, кто был заперт в котле, но, несмотря на атаки с воздуха и удары артиллерии, поселок остался за ЛНР.

Украинские солдаты, судя по всему, голодали. Там у них какой-то ужас творился – как-то ополченцы нашли целую группу погибших военных ВСУ. Они были практическим голыми: их раздели свои же. Вероятно, полностью износились в степи.

Солдаты периодически выходили к поселкам и просили у местных жителей еду. Некоторые просили спрятать их. Наши люди отзывчивые – бывало, что и кормили, а иногда даже переодевали в гражданское и давали денег на дорогу домой.

В то же время другие украинские солдаты уничтожали мирное население. В Урало-Кавказ мы добирались по объездной – дорогу простреливали снайпера. Трассу на Изварино обстреливали из артиллерии», – вспоминает публицист.

Почему украинское командование допустило столь вопиющие ошибки? Почему отказывалось признавать наличие окружения; вопреки договоренностям с ополчением приказывало своим офицерам выходить вместе с оружием? Едва ли мы когда-нибудь получим полностью правдивый ответ.

Доброволец из России Святослав Голиков – участник событий в Крыму и боевых действий на Донбассе в 2014 году считает, что причиной крупного военного поражения стал шок украинского командования, оказавшегося неготовым к внезапным неожиданностям, включая встречу с «отпускниками».

«Изначально замыслы украинского генштаба были вполне жизнеспособные. Отрезать Республики от границы с Россией, перерезать сообщение между Луганском и Донецком – в случае успеха, само существование Новороссии могло оказаться под угрозой. Фактически, мы тогда были на грани, но, к счастью, реализовать свои планы Киеву не удалось», – вспоминает Святослав. – «Несмотря на то, что на словах киевский режим воевал в Россией уже несколько месяцев, его крайне шокировала жесткая реакция Москвы, когда на российскую территорию начали падать снаряды украинской артиллерии. Неожиданностью оказались маневры ополчения и подключение «отпускников».

В июле наша группа из симферопольского ополчения входила в состав добровольческого батальона «Степь», который закрывал Южный котел неподалеку от пос. Кожевня. Необходимо было как минимум перерезать понтонную переправу через р. Миус, по которому осуществлялось снабжение практически для всей группировки украинских войск, попавших в «Южный котел».

Надо отметить, что украинские войска в тот момент значительно превосходили нас и по количеству техники, и по численности личного состава. Наш батальон несколько раз пытался взять поселок, но плохая организация и тактические ошибки приводили к неудачам и в конечном итоге к потерям.

У нас были серьезные проблемы со связью – изначально имевшиеся в достаточном количестве рации очень скоро куда-то «испарились». Это, в числе прочего, сказывалось на корректировке огня. Например, несколько имеющихся в батальоне минометов перед атакой 22 июля отработали просто в неизвестном направлении. Не было нормальных карт местности. В частности, по этой причине бронетранспортер во время атаки заехал в «непонятно откуда взявшийся» овраг. В процессе наступления один танк утонул в Миусе, второй был подбит противником. Минометным огнем уничтожили нашу зенитную установку. Были и другие потери в личном составе и технике.

Помню, как вернулась с очередной вылазки БМП Славянской бригады. Все внутри было залито кровью. Ее командир, позывной «Матрос», командовал, высунувшись из люка, потому что через смотровую щель ничего не было видно. Осколком ему пробило горло. Он умер у нас на руках.

Были попытки отработать противотанковыми ракетами с высотки в районе Кожевни, на которой, как оказалось, давно уже расположились украинские снайперы и расчеты АГС. Просто чудо, что ребята вышли без потерь. Было очень много несогласованности – ребята из Славянской бригады отлично знали, что эта высотка занята противником.

Тем не менее, котел худо-бедно удалось запечатать. Мы периодически простреливали единственный понтонный мост, по которому ВСУ получали боеприпасы и продукты. Растянувшаяся кишкой почти на сотню километров украинская группировка стала вскоре испытывать острый дефицит БК, провианта и даже воды. Местные жители с приграничной территории, занятой ВСУ, с большей симпатией относились к нам и снабжали нас информацией о численности и дислокации группировок противника.

В середине июля к нам присоединились ребята, пришедшие из Славянска и Краматорска. В первую очередь благодаря их помощи удалось захлопнуть крышку котла. Наши танкисты и минометчики периодически работали по колоннам, пытавшимся прорваться к окруженному противнику. Помимо наземной техники, на счету нашего батальона есть и самолеты. В июле наши расчеты ПЗРК сбили три «Сушки» и еще одну повредили. Мы – пехота – по сути невольно выполнили роль приманки. Это на самом деле жутко, когда эта махина заходит на тебя. Последнюю из сбитых «Сушек» видел, наверное, метров в семистах – заходила на боевой, отстреливая тепловые ловушки. Сиганули в подвал… А ребята-ПЗРКшники молодцы – четко отработали!».

Потери Киева в личном составе могли быть значительно меньше. Вопреки объявленному ополчением условию выходить без оружия в заранее согласованное время и в определенном месте, украинцы снова и снова пытались идти на прорыв вместе с вооружением и техникой.

«Южный котел», распавшийся в итоге на плеяду более мелких котлов, завершился позорными для Украины Минскими соглашениями. Сегодня в среде караул-патриотов принято говорить благоглупости о том, что в сентябре 2014 ополчение «могло идти до Мариуполя». На самом деле в тот момент Республики едва-едва передохнули, после массированного удара со стороны украинских карателей. Да, удар был принят достойно. Было уничтожено и захвачено немало техники; враг понес серьезные потери в личном составе. Тем не менее, изначально человеческий и прочие ресурсы Украины были несопоставимы с ресурсами Новороссии, которая за победу в сражении заплатила множеством жизней.

«В те времена ВСУ воевали безалаберно, но и у нас тоже хватало глупости и несогласованности. Кроме того, нам критически не хватало людей. По сути, если бы нам на помощь не пришли подразделения вышедшей из Славянска бригады, вряд ли получилось бы захлопнуть крышку котла. Так что говорить о наступлении до Мариуполя и Киева могут только романтики. По факту, сил для этого просто не было», – рассуждает Святослав Голиков. – «Тем не менее в Южном и последующих котлах Украина потерпела сокрушительное поражение. У Киева был в тот момент шанс выиграть войну и уничтожить Республики, но в конечном итоге благодаря «отпускникам» реализовать этот шанс не получилось. Думаю, что больше таких возможностей не будет».