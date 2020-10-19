19.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Криминал, Политика, Россия, Украина
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Из КНДР пошла атака на Россию и Украину


Хакерская группировка Kimsuky из КНДР атаковала военные и промышленные организации на постосоветском пространстве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на экспертов по кибербезопасности.

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Речь идет о северокорейской хакерской группировке Kimsuky, которая проводила вредоносные рассылки, в том числе через социальные сети, для получения конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных компаний.

А по данным Telegram-канала SecAtor, в апреле 2020 года Kimsuky атаковали «Ростех». Правда, в «РТ-Информ» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех», которая занимается информационной безопасностью) не подтвердили и не опровергли эту информацию.

По словам руководителя отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасии Тихоновой, Kimsuky предположительно атаковала военные организации в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в России, Украине, Словакии, Турции и Южной Корее.

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