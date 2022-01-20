За 10 лет в Хорватии сербов стало на треть меньше

Председатель Сербского народного вече Хорватии, депутат хорватского Сабора Милорад Пупровац прокомментировал итоги недавно прошедшей в стране переписи, показавшей продолжение исхода сербского населения.

Об этом политик рассказал «Радио Београд 1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно последней переписи населения в Хорватии количество жителей этой страны, в целом, сократилось почти на 400 тысяч человек, при этом сокращение сербского населения по темпам превысило этот показатель – их в стране стало меньше на 30%.

«Это не открытие, – сказал Пуповац. – Годы войны, экономическая отсталость, атмосфера, не дающая перспектив и возможность выезда людей в третьи страны, привели к тому, что Хорватия потеряла с 1991 года один миллион жителей, а за последние 10 лет — почти 400 тысяч», – сказал Пуповац.

По словам политика, сокращение числа сербов на 30% значительно выше, чем в среднем населения Хорватии – 10%. При этом, согласно хорватским законам, сербы имеют право реализовать свои права на алфавит, язык и другие моменты идентичности только, если их численность составляет не меньше одной трети населения того или иного региона. Тем не менее, председатель Сербского народного вече надеется, что по итогам переписи права сербского населения не будут отозваны. Также он отметил, что, в среднем, сербское население Хорватии намного старше хорватского.

«Это одна из причин изменения демографической картины сербов в Хорватии. Снижение численности также произошло из-за того, что людям пришлось выбирать между проживанием в Хорватии и проживанием в Сербии или Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Отъезд сербов в третьи страны целыми семьями – еще одна причина их меньшего количества в Хорватии», – считает Пуповац.

Напомним, что сербы являются автохтонным населением нынешней Хорватии, лишенным всяческим прав после провозглашения этой республикой в одностороннем порядке независимости в 1991 году. После чего местные сербы провозгласили непризнанную мировым сообществом Республику Сербская Краина, две трети которой были уничтожены и этнически вычещены хорватскими блицкригом в 1995 году, оставшаяся треть по решению ООН – «мирно реинтегрирована» в Хорватию в 1998 году. Результатом обеих процессов стал массовых исход сербского населения из Хорватии, продолжающийся и по сей день.