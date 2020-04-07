За 28 лет никто не понес наказания за массовое убийство сербов в БиГ

07.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В эти дни в 1992 году хорватские силы взяли боснийский город Купрес, за три дня убив 57 мирных сербов, 300 человек отправив в концентрационные лагеря.

При этом из сотни подозреваемых в совершении этих преступлений Гаагский трибунал, в итоге, не осудил ни одного человека.

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Об этом балканским СМИ сообщил председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Миодраг Линта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

так выглядит сегодня практически зачищенный от сербов боснийский, населенный преимущественно хорватами, Купрес

«Купреские сербы разочарованы и возмущены тем, что никто не был привлечен к ответственности за эти преступления, хотя их командиры и исполнители известны, – заявил Линта. – Более пятнадцати лет назад досье на свыше 100 подозреваемых, снабженные убедительными доказательствами их преступлений, были переданы в Гаагскую прокуратуру…. Это трагический, но ожидаемый факт, что Гаагский трибунал не преследовал никого за эти жестокие преступления против сербов Купреса, что является одним из многих доказательств того, что это было политическое судилище, а не беспристрастный суд».

Хорватские формирования атаковали Купрес в шесть утра 3 апреля 1992 года со стороны хорватского села Шуице, первым делом напав на села Доньи и Горньи Малован, расположенные на Купреском плато.

1992 год. хорватские боевики в Купресе

Помимо вооруженных сил Хорватии (HVO), вторгшихся на территорию на тот момент уже суверенного государства Босния и Герцеговина, в агрессии принимали участие и нацисты из праворадикальных добровольческих подразделений HOS (Хорватские оборонительные силы).

парад праворадикальных боевиков ХОС

С 3 по 6 апреля хорватские агрессоры убили не менее 57 мирных сербов и членов местной территориальной обороны, семеро сербских жителей Купреса считаются пропавшими без вести. Еще 300 сербов были отправлены в концентрационные лагеря, расположенные на западе Герцеговины и в Хорватии, в том числе и в печально известную «Лору», где они подвергались регулярным избиениям, пыткам и издевательствам.

мирные сербские жители – жертвы хорватской этнической чистки Купреса

Уже 8 апреля Купрес был освобожден сербскими силами, однако в ноябре 1994 года вновь завоеван хорватскими войсками. На сегодняшний день он входит в муниципалитет Ливно в составе Герцегбосанского кантона Федерации (мусульмано-хорватской) Боснии и Герцеговины.

Если по данным переписи 1991 года на территории Купреского плато проживало около 5 тысяч сербов, то на момент переписи 2013 года только 300 человек.