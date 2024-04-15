За 30 лет довели до полной руины государственности – галичанин хоронит Украину

Анатолий Лапин.  
15.04.2024 19:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешнее поколение украинцев оставляет своим потомкам разваленную страну без экономики с огромными кредитами.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешнее поколение украинцев оставляет своим потомкам разваленную страну без экономики с огромными кредитами. Об...

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По мнению Дроздова, все, к чему пришла Украина за 30 лет постсоветской «незалежности», – это руина государственности.

«Наша собственная способность уже не просто вести войну, а просто жить, функционировать как государство, потому что до 60-70% всего национального годового бюджета составляют западные вливания. Это означает, что без этой капельницы государственный функционал не смог бы справиться. Это такое резюме более, чем 30-ти лет государственности. Вот, к этому мы пришли, и тут можно было бы посыпать голову пеплом, но нечего посыпать, когда голова в песке…

Будет кредит – так будет кредит, чем отдавать – пусть думают уже наши дети, которым мы торжественно, под фанфары вручаем руину государства и руину государственности с кучей проблемных даже не точек, а это уже все обросло», – заявил Дроздов.

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