За 30 лет так никто и не ответил за 55 убитых хорватскими нацгвардейцами сербов

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Завтра исполняется 30 лет со дня преступлений хорватских подразделений против сербов в Машичкой Шаговине в Хорватии, где было ликвидировано не менее 55 сербов.

Об этом сообщает Документально-информационный центр «Веритас», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации правозащитного центра, в ночь с 18 на 19 декабря 1991 года члены 108-й и 121-й бригад Национальной гвардии (ZNG) и спецназа из группы «Свилени», в общей сложности 363 боевика, осуществили пехотную атаку на сербское село Машичка Шаговина возле Новске, на склонах Псуни.

Хорватские нацгвардейцы фотографируются перед налетом на Машичку Шаговину

Деревню защищали около сотни членов Территориальной обороны из этой и соседних сербских деревень и добровольцы из Сербии. Хорватские нацгвардейцы заняли этот населенный пункт в течение дня, благодаря тому, что защитники праздновали святого Николая вместе с местными жителями и не были готовы к ночной атаке.

Тогда, согласно сербским источникам, было убито не менее 55 человек, в том числе 31 мирный житель и члены Территориальной обороны из этого села, а несколько десятков из них впоследствии месяцами подвергались пыткам в хорватских казематах.

По свидетельствам выживших в лагере, «нацгвардейцы» подожгли все дома и убили как мирных жителей, так и защитников, даже после того, как те сложили оружие и сдались. Согласно хорватским источникам, операция была спланирована бригадным генералом Йосипом Микшичем, тогдашним командиром 121-й бригады, а атакой руководил полковник Анте Шолич, тогдашний командир добровольческой сотни 121-й бригады.

Среди убийц мирных жителей и заключенных выжившие местные жители опознали Здравко Паритана, Стевана Кулича из Цернички Шаговины и Ивана Клепича из Новой Градишки. Согласно приказу хорватской армии, 28 убитых сербов были похоронены в Машичкой Шаговине, большинство из них были опознаны, их тела забрали и похоронили их родственники.

Село было полностью разграблено и сожжено за исключением Кооперативного дома, в котором размещалась хорватская армия до прибытия солдат ООН. Согласно переписи 1991 года в Машичкой Шаговине проживало 209 человек. Согласно отчету переписи 2011 года – всего семь жителей: двое мужчин и пять женщин.

В Хорватии эта карательная акция почитается как «одна из первых героических битв «Отечественной войны».