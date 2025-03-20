За 48 часов можно захватить весь «теневой флот» России – ветеран «морских котиков»

Перед переговорами с Москвой, Дональду Трампу стоило отдать приказ спецназу на захват по всему миру нефтяного «теневого флота».

Об этом на канале «Kyiv Post» заявил Чак Пфаррер, бывший командир эскадрильи 6-го отряда «морских котиков» ВМС США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некинетическим рычагом давления на Россию могут стать около 100 судов, перевозящих российскую нефть и торгующих ею в обход санкций. У большинства этих судов неквалифицированные капитаны и экипажи, у большинства этих судов нет страховки, они не соблюдают договоры о безопасности на море.

Если бы я был главнокомандующим, я бы взял телефон и набрал номер «800», чтобы вызвать спецназ, и за 48 часов захватил бы все эти суда на якоре и в море по всему миру. И тогда я бы сказал России: теперь давайте поговорим. Это вполне осуществимо, российский флот ничего не сможет сделать, чтобы этому помешать. Они не являются глобальной военно-морской силой. Есть законные основания для этого»,– уверяет Пфаррер.