«За 8 лет в Донецке от обстрелов погибло 5 человек»: в Киеве хвастаются успехами украинской лжи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главным преимуществом Украины в войне против России является циничная ложь о количестве потерь среди гражданского населения с обеих сторон.

Такой выводу следует из заявления в в ходе пресс-конференции в Киеве киевского политтехнолога Александра Кочеткова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Принципиальным нашим преимуществом является креативность. Мы изобретательны, находчивы, остроумны», – сказал Кочетков.

И сразу привёл пример своей «креативности», сославшись то на некие «официальные данные» ДНР, то на загадочные «разные источники».

«Информационную войну с 2014 года по 2022 мы, откровенно говоря, проигрывали, особенно в мире. Все эти вопли доходили до мира, что бомбят Донбасс, и всё остальное. А ведь за всё время, с 2014 по 2022 год, в том же Донецке, по официальным данным ДНР, погибло то ли пять, то ли семь человек. Всего, за восемь лет. Пять или семь человек, по разным оценкам. Какие там жесточайшие бомбёжки», – рассмеялся политтехнолог.

Он похвастался, что подобная ложь является эффективным средством пропаганды.

«Тем не менее, всё это выливалось на весь мир, и не весь мир был на стороне Украины. Сейчас же мы сто процентов выигрываем информационную борьбу. Мы интереснее, доходчивее, убедительнее», – подытожил Кочетков.

Напомним только о некоторых обстрелах Донецка, сопровождавшихся массовыми жертвами среди мирного населения. Так, 12 июля 2014 года артобстрелу подвергся Петровский район Донецка, были разрушены десятки жилых домов, имелось очень большое количество жертв. По адресу ул. Чугаева, 2, в Донецке, была убита целая семья из двух взрослых и двух детей. Возле поселка шахты «Трудовская» погибли 9 человек, в том числе и десятилетний ребенок.

21 июля 2014 года артиллерийскому обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы Донецка. 5 мирных жителей погибли, 12 получили ранения.

В период с 12 по 21 июля 2014 г. в результате четырёх обстрелов из РСЗО «Град» погибло, как минимум, 16 и было ранено значительное число гражданских лиц.

27 августа 2014 г. при артобстреле Калининского района Донецка в легковом автомобиле на бульваре Шевченко заживо сгорели 3 мирных жителя.

18-19 октября в Донецке при обстрелах были убиты 4 человека и 9 ранены. 5 ноября снаряд угодил на стадион возле школы № 63, погибло два ребёнка, четверо были ранены.

22 января 2015 года украинскими боевиками был произведён обстрел транспортной развязки в Ленинском районе Донецка, в результате которого 8 человек погибло и 13 было ранено. Из них как минимум один сгорел заживо.

Это только некоторые эпизоды из восьмилетних обстрелов Донбасса, проводившихся ВСУ и неонацистами. Всего же, по данным ДНР, за восемь лет войны на территории республики от обстрелов погибло 8,6 тысяч мирных жителей.