За 80 лет страны бывшей гитлеровской «оси» не излечились от нацизма и русофобии

Максим Столяров.  
10.12.2025 22:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 337
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Некоторые западные страны до сих пор не сумели избавиться от нацизма, и поэтому проводят политику оголтелой русофобии.

Об этом на заседании в Совете Федерации заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наращиваем усилия по противодействию попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН и решениях Нюрнбергского трибунала. И с нами солидарно большинство членов мирового сообщества.

Будем и далее привлекать внимание широкой международной общественности к деструктивной позиции Берлина, Рима, Токио, бывших держав «оси», которые на протяжении нескольких лет голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма.

Более того, Германия, как вы знаете, активно накачивает неонацистский киевский режим смертоносным оружием.

Канцлер Мерц не устает заявлять о планах вновь превратить Бундесвер в самую сильную армию в Европе. Немецким политикам, которые запамятовали о мрачных страницах собственной истории, есть о чем задуматься, но инакомыслие в Германии пытаются заглушить», – сказал Лавров.

«То же касается и Финляндии, сотрудничество которой с нацистами в годы Второй мировой общеизвестно, включая активное участие в блокаде Ленинграда.

Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют.

Мы продолжим наращивать усилия, направленные на признание геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков и их приспешников-коллаборационистов.

Великая победа способствовала процессу деколонизации, обретению народами Глобального юга независимости и собственной государственности. Мы рассчитываем, что 14 декабря будет объявлено в ООН Международным днем борьбы с колониализмом», – резюмировал министр.

Метки: ,

