Некоторые западные страны до сих пор не сумели избавиться от нацизма, и поэтому проводят политику оголтелой русофобии.

Об этом на заседании в Совете Федерации заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наращиваем усилия по противодействию попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН и решениях Нюрнбергского трибунала. И с нами солидарно большинство членов мирового сообщества. Будем и далее привлекать внимание широкой международной общественности к деструктивной позиции Берлина, Рима, Токио, бывших держав «оси», которые на протяжении нескольких лет голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма. Более того, Германия, как вы знаете, активно накачивает неонацистский киевский режим смертоносным оружием. Канцлер Мерц не устает заявлять о планах вновь превратить Бундесвер в самую сильную армию в Европе. Немецким политикам, которые запамятовали о мрачных страницах собственной истории, есть о чем задуматься, но инакомыслие в Германии пытаются заглушить», – сказал Лавров.