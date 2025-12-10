За 80 лет страны бывшей гитлеровской «оси» не излечились от нацизма и русофобии
Некоторые западные страны до сих пор не сумели избавиться от нацизма, и поэтому проводят политику оголтелой русофобии.
Об этом на заседании в Совете Федерации заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наращиваем усилия по противодействию попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН и решениях Нюрнбергского трибунала. И с нами солидарно большинство членов мирового сообщества.
Будем и далее привлекать внимание широкой международной общественности к деструктивной позиции Берлина, Рима, Токио, бывших держав «оси», которые на протяжении нескольких лет голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма.
Более того, Германия, как вы знаете, активно накачивает неонацистский киевский режим смертоносным оружием.
Канцлер Мерц не устает заявлять о планах вновь превратить Бундесвер в самую сильную армию в Европе. Немецким политикам, которые запамятовали о мрачных страницах собственной истории, есть о чем задуматься, но инакомыслие в Германии пытаются заглушить», – сказал Лавров.
«То же касается и Финляндии, сотрудничество которой с нацистами в годы Второй мировой общеизвестно, включая активное участие в блокаде Ленинграда.
Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют.
Мы продолжим наращивать усилия, направленные на признание геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков и их приспешников-коллаборационистов.
Великая победа способствовала процессу деколонизации, обретению народами Глобального юга независимости и собственной государственности. Мы рассчитываем, что 14 декабря будет объявлено в ООН Международным днем борьбы с колониализмом», – резюмировал министр.
