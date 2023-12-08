За 9 лет выбили практически всю российскую агентуру на Украине – военкор Коц

За девять лет до начала СВО украинская карательная машина практически уничтожила российскую агентуру. Это привело к тому, что сегодня на Украине крайне сложно вести разведывательную и диверсионную деятельность.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо наращивать меры по вскрытию агентурной сети. Она идет, эта работа, не сказать, что никто ничего не делает, и наказание ужесточили. Меня другой вопрос все время в связи с этим суждением гложет, что мы так же не работаем на территории Украины, а мы должны там так работать. Понятно, что есть объективные причины, потому что девять последних лет на Украине работала репрессивная машина и одними из самых популярных уголовных статей на Украине стали спонсирование терроризма, пособничество терроризму и измена родине. Вот такая родина, которую огромному количеству людей хочется изменять. За эти 9 лет были посажены по этим статьям тысячи человек. То есть, потенциальная наша агентура была фактически вся истреблена карательной машиной украинской Фемиды. Но все равно остаются люди, у нас есть какие-то связи, по которым нам приходят разведданные, по которым, в том числе наносятся определенные удары, но это, конечно, капля в море по сравнению с тем, что было еще 9 лет назад. Всех, к сожалению, вытравили», – заявил Коц.