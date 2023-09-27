За армянского миллиардера будут торговаться, за народ Нагорного Карабаха – нет

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Экс-госминистра Нагорного Карабаха (Арцаха) и основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян был сегодня задержан азербайджанскими пограничниками при попытке выехать в Армению. Он доставлен в Баку «для принятия соответствующего решения». В Азербайджане Варданяну грозит до 10 лет лишения свободы – по статьям о сепаратизме и незаконном проникновении на территорию страны.

Когда Азербайджан забирал под свой контроль непризнанную республику, Варданян заявил, что «это ляжет на кровавые руки Алиева и его семьи», и призвал ООН ввести него санкции, а Армению — признать независимость Арцаха. Ни того, ни другого не произошло.

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«Варданян, к сожалению, отказался от российского гражданства. Вытаскивать его нашему МИДу будет проблематично», – отметил депутат Госдумы РФ, телеведущий Евгений Попов.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, осталось ли гражданство у Варданяна, и пообещал его защитить.

Политолог Максим Жаров считает, что Варданян в свое время согласовал выход из гражданства и отъезд в Степанокерт с Кремлем, который хотел через него влиять на политику Армении.

Его коллега Сергей Марков, обычно комментирующий события в Закавказье в пользу Баку, с Жаровым не согласен. Он считает, что бизнесмен сейчас не связан с Москвой, поэтому арест и стал возможен.

«Если бы был связан – или миротворцы его бы провезли, или российские спецслужбы помогли бы ему. Не провезли. Не помогли. Значит, Вардянян для российской власти не важен. А Пашинян сдал Варданяна властям Азербайджана, потому что боится, что в Армении Варданян может организовать отстранение Пашиняна от власти. Люди Пашиняна дали вовремя кому надо информацию о передвижении Варданяна. Ведь Варданян хотел стать именно лидером Армении, а Карабах использовал как трамплин. Многие полагают, что это так. Пока улик против Пашиняна нет. Но скоро наверное появятся», – уверен Марков.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что Варданян, уехав год назад в Арцах, совершил акт самопожертвования.

«Страшно представить, какая судьба его ждет. И он, миллиардер мирового уровня, пошел на это добровольно. Сначала отправил в Карабах сына, в самый разгар горячей войны. Выросшего в Лондоне сына. Потом отправился сам. Отказался от всего, включая гражданство, и уехал. Кто только не звонил в эти дни, когда все уже было понятно, Рубену, умоляя его вернуться, предлагая помощь. Он сказал: «Я буду там, где мой народ». И остался», – написала Симоньян.

С ней не согласен радиоведущий Сергей Мардан.

«Сейчас начнется нытьё, что на самом деле Варданян – наш. А то, что он вышел чин чинарём из российского гражданства – это ничего не значит. Ведь Россия «своих» не бросает. И сейчас нужно обязательно включить все ресурсы от МИДа до МО и вызволить из неволи дорого нашего человека и большого патриота – Рубена Варданяна. Возможно, даже придется азербайджанцам что-нибудь за это пообещать, но ведь это же не важно», – пишет Мардан.

Он считает, что самое страшное, что ждет Вардяняна – это потеря части капитала (который по версии Forbes составляет $1 млрд), и напоминает, что бизнесмен имеет грин-карту США и ВНЖ Кипра.

По информации Мардана, Вардянян поддерживает связи с сислибами Алексеем Кудриным и Германом Грефом, а через Анатолия Чубайса проплачивал участие в судьбе Арцаха демократической партии США.

Писатель и публицист Анастасия Миронова считает, что от гражданства России Варданян отказался, чтобы вывести из-под санкций и увезти за границу свои капиталы.

Сами либералы считают, что свобода станет предметом торга не только с самим бизнесменом, но и с Ереваном.

«Из бакинского СИЗО Рубен Варданян может выйти политиком нового уровня. Фигурой, которая способна и сменить Никола Пашиняна на следующем витке армянской истории – в середине нынешнего десятилетия», – отмечает сбежавший на Запад политолог Станислав Белковский.

«Алиеву Варданян в Армении сейчас совсем не нужен, потому что Варданян может стать довольно сильной альтернативой Пашиняну, которая не очень выгодна Азербайджану, им проще добить этот вопрос именно с Пашиняном», – пишет политолог Георгий Бовт.

«Взрослый, вполне обеспеченный человек со связями – вывернется, задействует связи. А как сторгуются – ему будет куда ехать, на чем ехать, где и на что жить. В отличие от беженцев, оставляющих сейчас в Карабахе все имущество и всю жизнь», – грустно отмечает еще один эксперт Андрей Никулин.