За атаку дронов на Кремль предлагается нанести удары по трём адресам в Киеве

Точечные удары всего по трем адресам в Киеве отрезвят исполнителей терактов и диверсий, и процент исполнения преступных приказов значительно снизится.

Такое мнение в эфире ютуб-телеканала «Царьград ТВ» высказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я прекрасно знаю психологию здешних силовиков, которые превращены за последние 30 лет в карателей. Так вот, психология простая – переложить эту ответственность на кого-то из своих руководителей, в данном случае – главарей, – пояснил он.

– Поэтому, если прилетает конкретно что-то вежливое, большое, тяжёлое, по трём адресам: по улице Владимирская, 33, там находится Главное управление СБУ, по улице Электриков, 33, там находится Главное управление разведки Министерства обороны Зеленского, или по Банковой, 11, где офис Зеленского, то понятно, там никого из них, из первых лиц не будет. Но вот эти развалины приведут в чувство исполнителей, а исполнители-то бывают и на уровне полковников, генералов, не говоря про майоров и прочих, которые подумают – стоп, тут развалины. У меня-то нет бункера, какой есть у Зеленского, Буданова и у прочих там персонажей. Соответственно, оно что, мне надо? Хай йому грець, – скажет какой-нибудь ураиномовный персонаж и подумает, нет-нет-нет, я-то хотел, но не смог. Обратите внимание – мифологема политического украинского всегда одна и та же. Рано или поздно сдаться, но показать эту сдачу, как перемогу. У них зрада всегда превращается в перемогу и наоборот».

Рогов напомнил, как сдача Донецкого аэропорта была обставлена как «киборги выстояли – бетон не выдержал».

«Они всегда находят какое-то объяснение своему поражению, предательству и прочим вещам, и здесь будет то же самое: сотни офицеров СБУ, ГУРа, других карательных структур увидят развалины и скажут – да зачем оно мне надо? Что, я буду гибнуть за Зеленского? Соответственно, процент выполнения преступных приказов резко сократится, все поймут, что серьёзно. Я не понимаю, архитектурной ценности данные три здания особо не представляют, в крайнем случае, восстановим, построим лучше, жизни людей ценнее. А, например, та же улица Электриков, 33, вообще, по сути, находится на острове, там ничего нет. Там никакие не мирные прохожие, никто не пострадает в случае уничтожения. Но это будет образ, – уверен Рогов.

– Я согласен, что делать надо абсолютно спокойно, без эмоций, месть должна быть холодной. Но также я прекрасно понимаю, что гнев – это не лучший советник, а «красная линия» – это уже такое выражение, которое приобрело совсем другое значение. И вот здесь важен момент, руководствоваться не нашими призывами, какими-то там гневными постами, яростными заявлениями «не забудем, не простим». Нет, шаг за шагом, спокойно, делать, что наметили. Я сегодня общался с нашей армией, с ребятами, которые куют победу на Запорожском направлении. Там все спокойные. Ты ему даёшь дрон, тепловизор, дронобойку, то есть, что необходимо, а он благодарит и ещё стесняется, что ему попало, а не кому-то другому. Хотя мы их должны благодарить, что они это всё делают. И лучшим нашим ответом, помимо уничтожения вот этих трёх адресов террористических организаций, – стало то, что первые лица государства уже начали делать заявления аналогичные тем, что мы с вами в эфирах уже несколько раз озвучивали: что это террористическое новообразование УГИЛ – украинское государство Ивано-Франковска и Львова, которое взяло за основу эстетику Третьего Рейха и современные приемы террористической организации ИГИЛ, запрещённой в России. Они всё копируют, всё полностью повторяют, и лучшим ответом, помимо уничтожения вот этих трёх адресов, будет освобождение Запорожья, Одессы и Харькова. И всех остальных городов, где люди ждут, несмотря на все репрессии и прочий террор».