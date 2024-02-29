За Авдеевкой нет обороны. ВСУ сдают село за селом – Бутусов

Анатолий Лапин.  
29.02.2024 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За Авдеевкой у Украины нет укрепленных линий обороны, из-за чего ВСУ отступают.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За Авдеевкой у Украины нет укрепленных линий обороны, из-за чего ВСУ отступают. Об этом...

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По словам Бутусова, из Авдеевки украинские войска вышли в голое поле и не успевают окопаться на новых рубежах, как их выбивают ВС РФ.

«Люди отведены, – то, что я видел собственными глазами, – просто в открытое поле, будто бы и не было никаких наших 10 лет в Авдеевке, будто бы никаких не было штурмов. Это уже третий штурм Авдеевки, когда враг нас захватил. Третий штурм шел с 10 октября 2023 года. К сожалению, за все эти годы, штурмы никаких тыловых позиций за Авдеевкой построено не было, никаких инженерных работ не проведено», – сказал эксперт.

«Минирование наши воины делают сами – те, кого туда посылают, мины в наброс ставятся самими подразделениями уже во время боев. Норы, окопы – все это копается уже во время боев, под огнем противника. Конечно, ничего капитального построить нельзя. Мы несем потери, выбиваются качественные пехотинцы, и после этого некому заходить на эту землю. К сожалению, нам приходится сдавать эти села», – заявил Бутусов.

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