За Авдеевкой у ВСУ нет линий обороны – паника Бутусова

Украина не обеспечила линии обороны после отступления ВСУ из Авдеевки – сейчас солдат ВСУ отправляют в спешном порядке рыть окопы вручную.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих пор никаких признаков никакого плана на фронте, боевых действий, нет. Сейчас у нас говорят, враг захватил село Ласточкино, зацепился за село Орловка – они от Авдеевки идут дальше. Они уже зашли в село Бердычи, захватили Степовое, то есть оттесняют наши войска на запад от Авдеевки», – паникует эксперт.

«Друзья, я там был несколько дней назад, я не увидел там никаких линий обороны. Мы вышли из Авдеевки, это якобы тоже был план. Там нет ничего, кто готовил это все, что это за план?

Что это за план – воевать в чистом поле, в пустых посадках, куда посылают солдат с лопатой, говорят: «Идите, копайте себе линии обороны». Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это вообще нет слов», – заявил Бутусов.