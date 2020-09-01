За белорусские санкции против Литвы заплатит Россия – льготными тарифами

01.09.2020, Москва, Елена Острякова

Перерориентация белорусского грузопотока с литовской Клайпеды на российскую Усть-Лугу будет выгодной, поскольку Россия снизит свои железнодорожные тарифы.

Об этом сегодня журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси. Если как сейчас – железная дорога и порт – Усть-Луга под Ленинградом и Клайпеда – конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться. И через Украину можем работать», – сказал Лукашенко.

При этом он весьма уничижительно высказался в адрес треб прибалтийских республик, которые ввели против него персональные санкции.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Вот я не хочу, чтобы Беларусь такой оказалась. А ведь такой окажется. Если мощная, в три раза большая Украина, богатейшая жемчужина Советского Союза, в таком состоянии сейчас. Лучше стало в Украине после того, как они взяли курс на Запад? Нет! А белорусам будет еще хуже.

Никто меня не остановит из тех великих лидеров, которые сегодня управляют этими странами. И они пусть поаккуратней с Белоруссией. Народы Литвы, Латвии и Эстонии, ну которые там остались – в Литве миллиона полтора-два осталось, а было четыре с половиной. Вот пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что в советские времена было. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зуб, что этого зуба не останется», – сказал Лукашенко.