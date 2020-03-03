03.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

За благосклонность ЕС от Минска требуют выложить содержание переговоров с Москвой


Белоруссия должна докладывать в Евросоюз о ходе своих переговоров с Россией. Об этом в Минске заявил депутат Европарламента из Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Видеозапись его встречи с белорусскими общественниками выложил youtube-канал ОГП-ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы наблюдаем, конечно, за переговорами между президентами Лукашенко и Путина. Мы не знаем, о чем идет речь. Хотя мы имеем право знать, если Беларусь хочет иметь более доверчивые отношения с Евросоюзом.

Может быть, она должна сказать нам, в какую сторону идет развитие этой страны. Можем ли мы заключать договоры со страной, которая, возможно, на следующий день станет частью Союзного государства», – сказал Ауштрявичюс.

Он считает, что Белоруссия должна двигаться по пути Украины, Молдовы и Грузии, чтобы получить безвизовый режим с Евросоюзом.

«Было бы отлично вообще не иметь визового режима. То, что имеют молдаване, украинцы и грузины. Вот, наверное, дорога, по которой должна идти Республика Беларусь. Я желаю, чтобы этот путь в ближайшее время был бы выбран», – завлекает белорусов литовец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть