За брендом Вакарчука спрячутся старые кадры Порошенко

02.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский вместе со своей политической силой не будет объединяться в коалицию с Петром Порошенко и экс-регионалами, однако может спеться с «Батькивщиной» и партией Святослава Вакарчука.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они токсичны – и Порошенко, и бывшие регионалы, поэтому Зеленский вряд ли с ними пойдёт на союз. Из тех, кто проходят, с очень высокой вероятностью, самый потенциальный союзник, который, кстати, уже предлагает сотрудничество – Юлия Владимировна, «Батькивщина». А дальше в зависимости от того, кто пройдёт: Вакарчук, Смешко – эти тоже с радостью. И мажоритарщики, всегда есть резерв мажоритарщиков, поэтому проблем не будет с большинством», – отметил эксперт.

В свою очередь политический обозреватель Леонид Швец добавил, что Вакарчук не представляет из себя сильного лидера, однако на его имидже в Верховную Раду могут пробраться люди, которых отсеял Порошенко.

«У Вакарчука есть один-единственный хороший большой плюс: на нём могут заехать в парламент какие-то не пригодившиеся Петру (Порошенко – прим. ред.) интересные нацдемы, молодые какие-то ребята, которые в петровской команде рядом с Лёшей Гончаренко, с Кононенко смотрелись дико и не хотели себя в этой команде даже видеть. А сам Вакарчук как лидер не представляет собой ничего, это вот такой чистый, голый бренд, но на котором может въехать интересная команда», – заметил Швец.

Фесенко добавил, что Вакарчук, как и Зеленский – символ политических перемен, однако, в отличие от новоизбранного президента, пассивный и нерешительный.

«Как и Зеленский, он символ этих изменений, а делать должна его команда. Я его спрашивал: «Хорошо, сейчас многие, вот Юлия Владимировна, Гройсман, Садовой – они говорят, что: «Мы идём на премьерство», они себя продвигают как будущих премьеров, говорят: «Мы готовы взять на себя ответственность», а кто у вас?». Ответа нет, на самом деле. В чём проблема изначально? Если Зеленский, как бы мы ни относились к нему, но он оказался парнем решительным, не побоялся взять персональную ответственность на себя. Слава персональной ответственности брать не хочет», – резюмировал политолог.