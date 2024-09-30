«За Будановым может слететь и Умеров» – секретарь оборонного комитета Рады устал голосовать

Офис просроченного президента Украины Зеленского не терпит медийной конкуренции, поэтому вероятность увольнения главы ГУР Кирилла Буданова очень высока.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Информация такая есть, и не только по Буданову, а может быть несколько кадровых решений. Есть информация о том, что может быть сменён и министр обороны. Есть информация, что у Буданова там непростые отношения с офисом президента.

То, что я вижу, в офисе президента непростые отношения со всеми, у кого есть какая-то узнаваемость, у кого есть хорошее отношение и авторитет в обществе. И к этим людям сразу есть претензии и по службе, и вообще. Я не знаю, какие претензии могут быть к нему, с точки зрения военной, с политической точки зрения – я сказал, возможно, из-за большой популярности.

Что касается кандидатов, я слышал о кандидатуре Михаила Фёдорова (министр цифровой трансформации – ред.), относительно того, что он может стать министром обороны. Расчищают ли, как вы говорите, для Кирилла, для главы ГУРа – я не думаю, что его хотят снять с ГУРа, чтобы на министра, не знаю», – рассказал депутат.