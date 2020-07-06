За церковным расколом в Черногории и на Украине стоит НАТО

06.07.2020, Ялта, Игорь Шаповалов

Запад пытается поддержать черногорский сепаратизм в том числе через Церковь – точно так же, как это делается на Украине.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политический обозреватель, публицист Егор Холмогоров.

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«Фактически мы имеем дело с гонениями на каноническое Православие в Черногории, абсолютно аналогичное с филаретовским, епифаниевским расколом на Украине. Только епифаниевский раскол получил одобрение со стороны Константинопольского Патриархата, Фанара, на что уже Господь дал понять, что гневается за это на фанариотов, потому что турки вскоре приняли решение о том, что Святая София снова будет ими обращена в мечеть. То есть, вот оно нечестие, и вот – наказание, и я думаю – не последнее.

В Черногории аналогичная ситуация: фактически мафиозный глава Мило Джуканович последовательно хочет десербизировать Черногорию. При том, что большая часть населения страны – они сербы в самом узком смысле слова. Точно так же, как значительная часть жителей Украины – этот не только малороссы, а именно великороссы в самом строгом смысле», – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что по аналогии с Украиной, в Черногории есть черногорцы – близкие к сербам славяне, а есть сербы в самом строгом смысле этого слова.

«Понятно, что они тяготеют к воссоединению с Сербией, в то время как Черногория в свою очередь нужна НАТО именно потому, что она отрезает Сербию от моря. Понятное дело, что этот черногорский сепаратизм будет поддерживаться Западом так же, как поддерживается украинский. Или поскольку речь идёт о православных странах – и в том, и в другом случае раскол Православной Церкви – важнейшая в этом смысле натовская ставка, ей надо просто противостоять», – добавил Холмогоров.

Напомним, что в Черногории с декабря проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.