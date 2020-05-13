За черкасским бунтом стоят недобитки – офис Зеленского

13.05.2020, Киев, Максим Карпенко

В истории с демаршем мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, ослабившего режим карантина вопреки указаниям Киева, сам градоначальник является лишь марионеткой в руках местных элит.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил первый замглавы офиса президента Украины Сергей Трофимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Трофимова, за Бондаренко якобы стоят местные коррупционеры, которые стараются сохранить свое влияние в регионе.

«Мэр Черкасс в этом случае – исполнитель этой истории, он не модератор. Поэтому я не вижу смысла лично с ним общаться об этом. Модераторы, может быть прозвучит грубо, простите, – недобитые коррупционеры на местах, которые стараются изо всех сил сохранить свои возможности, сферы влияния, масштаб и так далее. А внимание президента было обращено к мэру с позиции исключительно: «Ну что ты делаешь? На местах люди, мы все вместе боремся и вдруг ты выдаешь свои действия за заботу о людях. Это же неправда».

Глобально причина в децентрализации. Мэры, местное самоуправление на места получили колоссальные возможности, ресурсы. Но они вместе с этим получили и полномочия, и ответственность. И ряд людей просто забыли о том, что есть ответственность, они просто воспользовались ресурсами. И теперь эти вещи, которые были направлены на себя, на свое обогащение или на неэффективное управление, что тоже определенного рода преступление, хотят переложить, списать или зашить за какую-то борьбу с центральной властью. Вот и вся история», – заявил Трофимов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в бунте мэра Черкасс заподозрили российский след.