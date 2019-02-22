За четыре года доля бедных украинцев выросла вдвое

22.02.2019, Киев, Игорь Петров

С 2014 про 2018 годы доля граждан Украины, получающих доход менее прожиточного минимума, увеличилась в два раза.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно официальным данным Госкомстата в Украине состоянием на 2018 год 32% населения получает доход ниже фактического прожиточного минимума – 14 миллионов граждан. А в 2014 году этот показатель составлял всего 16,7%. К сожалению, Госкомстат не дает данные за 2013 год. Но в любом случае, даже по сравнению с 2014 годом, когда уже пошло ухудшение, процент граждан, получающих доход менее прожиточного минимума, увеличился в два раза», – сказал экономсит.