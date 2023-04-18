За членство в НАТО Финляндия отблагодарила Венгрию ЛГБТ-ножом в спину

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Финляндия поступила некрасиво в отношении Венгрии, которая дала добро на вступление Хельсинки в НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

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«Мне как послу в Венгрии не с руки давать оценки последствиям вступления Финляндии в НАТО, однако не могу не поделиться связанным с этим дипломатическим казусом местного масштаба. Рассмотрение финской заявки сопровождалось постоянным давлением на Будапешт. Свое неудовольствие затягиванием ратификации открыто выражали почти все союзники Венгрии по НАТО, временами прибегая к шантажу и угрозам. Будапешт же, со своей стороны, требовал от своих партнеров лишь проявления уважения к венгерскому народу и решениям легитимно избранной им власти (похоже, это сейчас редкость в «райском саду» Евросоюза)», – сказал Станиславов в интервью «Известиям».

Он уточнил, что для прояснения ситуации Хельсинки даже посетила венгерская парламентская делегация.

«И вот, казалось бы, всё согласовано и венгры наконец дают добро, но оказывается, что буквально через день после этого решения Финляндия решила присоединиться к судебному иску Еврокомиссии против Венгрии по национальному закону о защите детей от ЛГБТ-пропаганды. Этот закон закрепляет за родителями право определять, как воспитывать своих детей, заботится об обеспечении физической неприкосновенности ребенка, строго регламентирует подходы к половому воспитанию в школе. Оказалось, что всё это противоречит «прогрессивным ценностям» Евросоюза, и Еврокомиссия по этому поводу привлекла Будапешт к суду ЕС, а особо озабоченные этой проблемой страны присоединились к ее иску», – указывает дипломат.

«И вот Финляндия, как только получила согласие Венгрии на вступление в НАТО, тут же поспешила присоединиться к этой группе стран, тем самым продемонстрировав, насколько уважительно она в действительности относится ко мнению венгерского народа и законам, принятым парламентом этой страны», – подчеркивает посол РФ.

Он процитировал парламентского госсекретаря МИД Венгрии Тамаша Менцера, который по этому поводу заявил:

«Нашим финским друзьям есть чему поучиться в вопросах чести. Сначала клянчить, пока не добьешься своего, а потом повернуться спиной. Так порядочные люди не поступают».

При этом Будапешт отложил решение об одобрении заявки Швеции на вступление в НАТО.

«Что касается перспектив шведской заявки, то мне трудно предполагать, как долго Госсобрание Венгрии будет ее рассматривать. Не исключаю, что пример финнов может сыграть со шведами злую шутку: венгерским парламентариям может потребоваться побольше времени, чтобы убедиться, не является ли подобное поведение характерным и для шведских политиков», – резюмировал Станиславов.