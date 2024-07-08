За членство в НАТО Луценко согласен откупиться от России территориями

Украина может отказаться от идеи возвращения утраченных территорий, если ей пообещают членство в НАТО.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день момент восстановление 91-го года является достаточно фантастическим, в этих условиях, на сегодняшний день. И теперь еще большой вопрос, кому выгодно перемирие – россиянам, которые подготовятся к следующему прыжку с раскрученным маховиком экономики, или нам. Это большой вопрос, и ответить на него может только действующий президент…

Для меня победа сводится не к территориям – они могут быть временно оккупированными. Но мы должны быть точно членами НАТО, потому что пока что мир не нашел другого ответа на безопасность при серьезном агрессивном соседе», – сказал экс-министр.