За что будут бить Зеленского

19.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Скандал вокруг оставшегося у Владимира Зеленского бизнеса в России – далеко не последний удар, который будут наносить конкуренты по главе «95 квартала», неожиданно вышедшему в лидеры президентских рейтингов на Украине.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал киевский политолог Сергей Белашко.

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«Зеленский давно занимается бизнесом в Москве. Это его профильный бизнес, все тот же «Квартал 95», и на нем как на фундаменте надстраиваются всякие разные другие – продюсерский, дистрибьюторский, концертная и актерская деятельность, производство кино- и телепродукта, разного рода шоу, фильмов и прочее. Все это ни для кого не было секретом.

Эти же фильмы не на мобильник снимаются, для них нужна серьезная бизнес-инфраструктура. Нужны компании, которые будут проводить кастинг актеров, обеспечивать съемочную площадку, технику, техперсонал и т.д. Ее и обеспечивают эти четыре компании Зеленского.

Зачем он заявлял, что позакрывал все это – непонятно. Все эти съемки продолжаются. Продолжается ротация уже отснятого материала. Кто-то получает за все это роялти, контролирует все процессы. В России должны быть открыты счета, куда капают все эти деньги и прочее.

Думаю, Зеленский относился к этому несерьезно, потому что он не планировал идти на выбору. А сейчас, когда он на них пошел, начали вытаскивать все эти скелеты из шкафов. Думаю, еще найдут много чего интересного», – сказал эксперт.

«Самому Зеленскому важно интерпретировать все это правильно и правильно просчитать свою целевую аудиторию. Возможно, ему стоит сказать, мол, «да, мы – народы-братья, я работал и буду работать в Москве, типа, во имя единения, преодоления войны» и т.д. А, возможно, ему надо объявить все это провокацией, сказать, что это какие-то люди, которым он заплатил за закрытие всех этих фирм, не закрыли их и «кинули» его. Тут надо делать «замеры» целевого электората и реагировать соответственно», – отметил политолог.

«Зеленский в свое время решил оседлать патриотическую волну и сказать, что «агрессор фу-фу-фу», как делали многие. Думаю, тогда, лет пять назад, он еще не думал, что будет «кандидатом Z», будет иметь неплохой рейтинг и реальные шансы побороться за булаву. И он мог позволить себе всякие антироссийские выпады, публичные и оскорбительные.

Хотя мы помним историю, как он извинялся перед Кадыровым. То есть он – такой человек, с которого не убудет. Ляпнул сегодня что-то, а завтра – извинился, поулыбался, «отработал», и все хорошо», – также напомнил Белашко.

«Честно говоря, глядя, как разворачивается кампания Зеленского, – скорее, все делается по каким-то бизнес-шаблонам, в формате «Квартала 95». То есть если в формате «Квартала 95» это проходит, то оно должно проходить и формате президентской кампании. Ее логика построена на образе Зеленского-комика и на образе Василия Голобородько. Это эксплуатация двух хорошо узнаваемых и принимаемых обществом образов.

Но политика – это все-таки другая стихия. Поэтому его политические конкуренты будут бить по тем ипостасям Зеленского, которые не представлены в этих образах. Будут вытаскивать из-за кулис реального человека со своими счетами, компаниями, офисами, автомобилями, долгами, конфликтами и т.д. И будут все это показывать обществу.

Вопрос – в том, как будет реагировать Зеленский, как он сможет интерпретировать это с пользой для себя. В принципе тот информационный шум, который будут создавать вокруг него все эти порохоботы, можно интерпретировать в свою пользу. И ему еще и серьезный плюс будет.

А может быть и серьезный минус, когда его аудитория увидит реального человека за его образами и скажет: «да не, Володя, давай до свиданья, ты – ни разу не Голобородько, прощай, любовь, выбираем Петю или Юлю», – предостерегает эксперт.