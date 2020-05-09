За что Лукашенко мстит российскому Первому каналу

09.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился лишить аккредитации и выслать из страны журналиста Алексея Курчинина, чтобы отомстить российскому «Первому каналу» за отказ транслировать военный парад в Минске 9 мая.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, он обозлился на эти репортажи Первого канала давно уже. Но держали до последнего, потому что надеялись, что Первый канал покажет этот парад в прямом эфире – так, как того Лукашенко хотел. Когда ему отказали, он разозлился, и по Первому каналу щелкнули», – сказал Трухан.

По его словам, сейчас российские журналисты из чувства солидарности готовы обрушиться с критикой на Лукашенко.

«Сейчас все настолько обозленные, что если им даже команду фас не дадут, а просто отвернутся на 15 минут, за это время столько передач наделают, что Лукашенко долго обтекать придется», – сказал Трухан.

По данным координатора российско-белорусского экспертного клуба Вячеслава Сутырина, за I квартал 2020 года в СМИ Белоруссии негативных сообщений о России больше позитивных на 18%, а в СМИ России о Белоруссии – больше на 10%.

7 мая МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» и выслал из страны журналиста Алексея Кручинина. Поводом стал сюжет о борьбе с эпидемией коронавируса в Белоруссии. Журналист подверг критике позицию Минска, который игнорирует рекомендации Всемирной организации здоровья. В ответ белорусское государственное телевидение обвинило россиянина в распространении фейков.