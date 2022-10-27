«За что мы воюем, если во Львове Сердючка поет русские песни?» – боевик ВСУ

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Новости Украины

Выступающий в образе персонажа Верка Сердючка украинский артист Андрей Данилко взорвал львовскую общественность, исполнив на одном из свадебных корпоративов песню на русском языке.

Соответствующее видео из соцсетей подхватили местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кому война, а кому развлечения с песнями на языке оккупанта. Верка Сердючка со своей группой исполняла свои русскоязычные хиты. В частности, «Он бы подошел, я бы отвернулась, он бы приставал ко мне, я б ушла»…

Танцевальная группа и сама Сердючка были на сцене в… вышиванках. Ранее подтанцовка Верка Сердючка была одета в красные пионерские галстуки и пилотки», – с возмущением пишет местный ресурс «Высокий замок».

Там напомнили, что русскоязычный продукт в области запрещён.

«Не будем заниматься морализаторством и задавать риторические вопросы относительно уместности таких «гопцаца» под российскую попсу на восьмом месяце полномасштабной войны, которая превратилась в геноцид украинцев. Напомним лишь, что с 2018 году во Львове и области действует решение Львовского областного совета о запрете русскоязычного культурного продукта», – написало издание.

Сотрудники ресурса попытались привлечь к ответу менеджера заведения по бронированию свадеб и корпоративов, однако тот сказал, что репертуаром во время свадеб не занимается и послал их к «специальным организационным компаниям».

Работники медиа добрались до председателя депутатской комиссии по вопросам культуры, информационной политики и промоции Львовского областного совета Святослав Шеремета.

«Шокирован, что это происходит во Львове, – заверил депутат. – Во Львове действует решение областного совета, которое запрещает использование русскоязычного культурного продукта. Это решение обязательно к исполнению. Комиссия проводила разъяснительные рейды по ресторанам, клубам, заведениям питания».

Он заверил, что на ближайшем заседании спецкомиссии облсовета обязательно рассмотрят это нарушение в этом ресторане. Шеремета пообещал оформить обращение от депутатов в Нацполицию, чтобы составить акт о нарушении:

«Штраф определит суд».

Боевик 80-й одшб ВСУ Антон Петровский заявил, что такими темпами украинские бойцы перестанут понимать, за что они воюют.

«Хотел бы обратить внимание руководителей области и города, чтобы они всё-таки провели разъяснительную работу с этим заведением. Данилко пел русские песни, несмотря решение Львовского облсовета о запрете русскоязычного продукта на территории области. Очень важно с такими заведениями проводить разъяснительную работу, чтобы там больше не повторялись такие вещи. Потому что возникает вопрос, за что мы воюем на этом фронте, если во Львове в таких заведениях звучит русскоязычная музыка?» – пожаловался Петровский в эфире львовского телеканала «NTA».

«Кстати, Данилко очень классно кричит «кто такой Путин, и что с той войной?». То есть бывает разное, но я уверена, что в таких ситуациях не бывает разночтений, и они должны в определённой мере решаться», – в свою очередь заметила телеведущая.