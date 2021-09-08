За что обрушились на Карпина и эту Сборную?

08.09.2021 21:53 (Мск), Москва, Платон Беседин

Итак, сборная России по футболу провела три первых матча под руководством Валерия Карпина. Напомню, что он сменил на данном посту Станислава Черчесова. Тот забронзовел после относительного успеха на домашнем чемпионате мира-2018, и команда его в итоге пошла по наклонной. Как альтернатива – пришёл Валерий Георгиевич, который умеет встряхнуть любую команду.

Что мы увидели? Две победы со счётом 2 – 0. Над средненьким – ниже средненького – Кипром и слабой Мальтой. Причём, нам могли и забить. И ещё была домашняя нулевая ничья с Хорватией – сильной сборной, но выступавшей не в лучшем составе.

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То есть, команда Карпина не пропустила, а в атаке что-то да сотворила. Лучше всех, пожалуй, тут смотрелся Фёдор Смолов. И вот это показательный момент. Потому что именно Смолова Черчесов не взял на чемпионат Европы, и теперь Фёдор однозначно желает ткнуть в ошибку Станислава Саламовича. Ему есть что показывать и доказывать!

И это, собственно, характерный момент. Ведь в последние годы играют в сборной России – адекватно играют – лишь те футболисты, которым есть, что доказывать. Они выдают характерный ударный отрезок, а после, реализовав поставленные задачи, уходят в привычный анабиоз. И так – много-много лет. А для чего стараться, если на скотном дворе российского футбола – привет Оруэллу – одна и та же печальная картина, нарисованная коррупцией, лимитом, бюрократией и прочими тоскливыми вещами?

В этом плане, к слову, опять же показательна реакция профессионального сообщества – можно брать два эти слова в кавычки – на игры команды под руководством Карпина. Набрано 7 очков в трёх матчах, да, две сборных – не ударный фонтан, но и голов не пропущено. Однако реакция такая, будто российская команда под руководством Карпина проиграла всё, что можно и потерпела полное фиаско. Заголовки прессы пугают.

Так в чём же дело? Неужели при Черчесове наша команда блистала? Да нет – к примеру, те же унылые 2 – 0 в матче с Мальтой. Хм, так где тогда пятнистая собака зарыта?

Фокус в том, что Черчесов всегда был своим в «тусовке» – той, что систематически и планомерно уничтожает и добивает российский футбол. Карпин, ясное дело, в определённой мере тоже свой, да ещё как, но он человек вспыльчивый и пытающийся быть самостоятельным. И с теми же журналистами вздорил немало. К примеру, став начальником на «Матч ТВ», отчитал «всезнающего» Георгия Черданцева – вот тот и мстит, критикуя по поводу и без. Такова легенда, во всяком случае.

И именно этим в первую очередь интересен сегодня Валерий Карпин как главный тренер российской сборной по футболу. Он резок, он вспыльчив, он своеволен. Так что, возможно, на время получится встряхнуть это болото. На время. Если получится, да. Как хочется в это верить!