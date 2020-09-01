За что они нас ненавидят: Почему Запад запустил кампанию СССР = гитлеровская Германия

01.09.2020, Москва, Александр Ростовцев

Конец августа ознаменовался очередным выпадом Запада в адрес России как правопреемницы СССР. Поводом стала годовщина подписания Пакта о ненападении, заключенного между министрами иностранных дел СССР и Германии в 1939 году. В трактовке современных еврочиновников, именно этот документ «погрузил Европу во мрак». Давайте напомним, как было на самом деле, и кто вновь перекладывает ответственность за развязывание Второй мировой войны с больной головы на здоровую.

Заявление Еврокомиссии состоялось по случаю так называемого «Европейского дня памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов», теперь уже открыто приравнивающего СССР к гитлеровской Германии.

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При этом, как можно заметить, Европка тщательно старается отгородиться от авторитаризма и тоталитаризма, делая вид, будто демократия и права человека на её территории (за редким исключением) действовали ныне, и присно, и во веки веков, аминь!

От своих европейских коллег не отстают американцы. Например, обуянный великодержавной шизой и не обладающий глубокими познаниями ни в одной области, кроме зарабатывания денег, действующий президент Трамп в режиме обкуренного попугая талдычит с высоких трибун, что именно Америка «победила фашизм, коммунизм» и прочее вселенское зло.

В некоторых кинофильмах, снятых за деньги крупных американских корпораций, устами действующих персонажей нацистов побеждает даже не государство США и американцы, а одна-одинёшенька компания Ford Motors (кинолента 2019 года «Форд против Феррари»).

Мякотка заключается в том, что основатель компании, Генри Форд I, имел весьма тёплые и доверительные отношения с гитлеровской Германией и даже после принятия правительством США «Акта о торговле с врагом» продолжал сотрудничать с нацистами через нейтральные государства.

В перечень услуг входила торговля автозапчастями и ремонт автомобилей через фирмы-прокладки в Испании и Швейцарии.

Среди крупных американских воротил, прибыльно торговавшими с Гитлером, следует упомянуть сталелитейного магната Прескотта Буша, папашу и дедулю двух американских президентов, а также компанию AT&T, испанский филиал которой в годы Второй Мировой войны был для нацистов лавкой, торгующей дефицитным оборудованием и услугами.

О Европе уже и говорить не приходится. Неоднократно говорено-переговорено, но лишний раз не грех повторить, что практически все европейские государства заключили с гитлеровской Германией договоры о дружбе и союзничестве, а бесноватый Адик и его подручные, уже будучи кровавыми палачами, считались «уважаемыми германскими партнёрами» вплоть до тех пор, пока не пала Франция.

Напомним, что первым, кто заключил с Гитлером договор о дружбе и сотрудничестве, был польский диктатор Юзеф Пилсудский, похороны которого удостоил своим присутствием лично Адольф Гитлер, а рейхсфюрер СС Гиммлер за полгода до нападения на Польшу посетил с официальным визитом Варшаву, где делился с поляками богатым опытом организации концентрационных лагерей.

В Европе предпочитают не вспоминать Мюнхенский сговор между лидерами Франции – Великобритании Даладье и Чемберленом с одной стороны и Германии – Италии Гитлером и Муссолини с другой стороны, отдавших нацистам промышленно развитую Чехословакию.

Чехословакию «по-братски» поделили Германия, Венгрия и Польша, а правящие круги Парижа и Лондона радостно потирали потные ручонки в надежде, что сиюминутные аппетиты Гитлера будут удовлетворены, и далее он обратит взор на Восток в поисках нового «жизненного пространства» для немцев.

Следует подчеркнуть одну важную особенность. Во время Второй Мировой войны в Европе не происходило ничего такого, с чем бы человечество не сталкивалось прежде. В азиатских и африканских колониях европейских стран творился кромешный ужас, когда местное население подвергалось массовому уничтожению в самой зверской форме, а любые попытки неповиновения топились в крови.

Германские нацисты «всего лишь» перенесли практику французских, британских, бельгийских и других колониалистов в оккупированные европейские страны, за что Германия и немцы должны платить и каяться до скончания времён.

Более того. Германия стала удобной ширмой, за которой европейские колониалисты прячут свою грязную историю. Другое дело, что ФРГ надоело тащить хомут исторической вины в гордом одиночестве, вследствие чего солидарно ответственным за преступления фашизма был назначен СССР.

Впрочем, можно не сомневаться, что однажды наступит момент, когда мозги обывателей будут загажены настолько, что единственным ответственным за ужасы Второй Мировой войны объявят СССР.

Об участии в крестовом походе Гитлера против СССР других европейских стран, включая нейтральные или оккупированные, сказано многое. Но было бы ошибочно полагать, что упырей в душах европейцев разбудил сатана Гитлер.

Приведём ряд ярчайших примеров.

Маленькая европейская Бельгия отхватила в Африке обширные территории, названные Бельгийским Конго, многократно превышающие площадь метрополии.

привет из Французского Конго

Бельгийские колонизаторы практиковали в Африке изуверскую практику наказания аборигенов. В частности, детям отрубали конечности, чтобы повысить производительность труда их родителей на плантациях. Систематически не выполнявших норму работников колонизаторы вешали.

А в зоопарках Бельгии до середины 1930-х действовали человеческие секции, где посетители могли поглазеть и покормить с руки африканцев в клетке. Последний человеческий зоопарк был открыт ради выставки «Экспо» в Брюсселе в 1958 году под соусом «конголезская деревня».

В январе 2008 года СМИ всего мира были шокированы известием об «украденном поколении» Австралии. Скандал получился настолько сильным, что премьер-министр от партии лейбористов Кевин Радд принёс официальные извинения аборигенам «за ущерб от чересчур энергичных действий заселявших Зелёный материк европейцев».

Речь о том, что, на протяжении десятилетий – с 1930-х по конец 1960-х десятки тысяч детей аборигенов под лживыми предлогами были изъяты из семей и помещены в детские дома или церковные учреждения в качестве бессловесной рабочей силы, где многие дети подверглись истязаниям и насилию. По различным оценкам с семьями были разлучены около полумиллиона детей австралийских аборигенов.

Вскоре выяснилось, что за тот же период времени подобная участь выпала и детям британских бедняков. Их также изымали из семей под благовидными предлогами оказания помощи, а затем вывозили в Австралию, Канаду, Южную Африку. Родителям объявляли, что их дети умерли, детям говорили, что родители от них отказались. Исследователи утверждают, что за 30 лет из семей было изъято около 300 тысяч малолетних британцев.

Австралийскому премьеру Радду пришлось и перед ними извиняться. В Канаде тоже раздавалось какое-то неразборчивое бурчание по этому поводу, а вот в Великобритании, так любящей указывать другим, как правильно ковырять в носу, на официальном уровне промолчали.

Конкретные виновники этой преступной практики названы не были, соответственно, никто не понёс наказания.

Наконец, хрестоматийный антипример «шведского социализма», которым так любил размахивать западный агитпроп, как «настоящий социализм с человеческим лицом» в противовес «советскому тоталитарному социализму».

Одним из яростных адептов «шведского социализма» был Горбачёв, много рассуждавший на излёте СССР о явлении, в котором сам был ни уха, ни рыла.

Что такое «шведский социализм»?

По своей сути это был умягченный вариант фашизма с социал-демократами в качестве политической верхушки.

Под фасадом социал-демократии, в Швеции, вплоть до начала 1970-х шла стерилизация «неполноценного» и «социально-нежелательного населения». Пациент психбольницы? Беден? Выделяешься из общей массы? – шагом марш на измерение черепа циркулем с последующей операцией выхолащивания.

Экономическая модель сводилась к упоротому корпоративизму, когда финансовой и производственной сферами рулили 20 семейных кланов. Работа профсоюзов была парализована, рабочие забастовки давились в зародыше. Массовое распространение получили евангелические школы и частные общины, где процветали педофилия и насилие над детьми.

Это сегодня Швеция хвалится «мультикульурализмом», а каких-то 50 лет назад финское меньшинство подавлялось так жёстко, что необандеровцы могли бы позавидовать «шведским социалистам».

Эти странные шведские «эсдеки» полностью разрушили кооперативное движение (45% предприятий страны) и провели неолиберальные реформы.

Кого-то ещё удивляет, что эти замечательные режимы, слившиеся в либерально-тоталитарный Евросоюз, а когда-то почти безропотно вошедшие в «Евросоюз гитлеровский», так любят искать соринки в чужих глазах и обвинять во всех грехах цивилизационно и идейно чуждый им СССР?