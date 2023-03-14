За что под Одессой судят подразделение ТРО под командованием соратника Медведчука

«Сама собой рассосавшаяся» опухоль под названием «тероборона» — тема не новая. Узнав об отправке на фронт, бравые защитники Одессы, которые еще недавно грозили оружием старушкам-торговкам, отжимая у них пучки петрушки, куда-то исчезли (к слову, вместе с упомянутым оружием). Однако чтобы дело дошло до уголовки — в Одессе это первый прецедент.

Так, сейчас военнослужащих одного из областных подразделений ТРО привлекают к уголовной ответственности за неповиновение приказу в условиях военного положения. Приятное, как говорится, с полезным, ведь среди обвиняемых — депутат ОПЗЖ, трудившийся в Раздельнянском горсовете, целый глава бюджетной комиссии собрания Владимир Нестеров.

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Нестеров прытко записался в тероборону уже в феврале прошлого года и был назначен командиром стрелкового отделения. Но когда его группа получила приказ выехать в район выполнения боевых заданий на восток Украины, «нестеровцы» отказались.

Когда же их задержали, родственники устроили акции протеста вплоть до того, что заблокировали выезд из пункта дислокации подразделения. Ссылались на то, что их мужики даже стрелять не умеют (в стрелковом отделении?) — куда ж на фронт?! Оружие, между тем, эти мужики радостно принимали.

Сами военные не хотят в открытую комментировать сложившуюся ситуацию, считая ее «грязной» и «непатриотичной». Поэтому по одесским СМИ ходят объяснения неких анонимов из оперативного командования «Юг»:

«Нехорошие слухи о раздельнянской территориальной обороне ходят уже больше года. С самого начала говорили, что ее сформировали «для своих», чтобы устроить предпринимателей и чиновников, желающих и форму надеть, продемонстрировав свой патриотизм, и на фронт при этом не попасть. Там даже какая-то дама из руководства райсовета числится. А военная деятельность свелась к стоянию на блокпостах, сбору волонтерской помощи и пиару в соцсетях и СМИ».

И это еще мягко сказано, учитывая, что по означенному уголовному делу проходит и теробороновец, расстрелявший четырех человек («они даже стрелять не умеют»?) — как оказалось, граждан Азербайджана, на законных основаниях пытавшихся выехать в Молдавию. И хотя «патриот» доказывает, что «стрелял по российской ДРГ», даже «самое непредвзятое украинское следствие» ему почему-то не верит, допуская, что азербайджанцы просто не дали «на карман» отморозку, стоявшему на блокпосте.

«Это единичные случаи, но они бросают тень на все войска территориальной обороны Украины. В стране война, воинское подразделение год существует, зарплату с надбавками получает, но учиться не хочет, а когда приходит приказ выехать — устраивает бунт. Об отдельных криминальных эксцессах даже говорить не хочется», — высказался еще один аноним из ВСУ.

Как говорится, история, в которой прекрасно все — от «высокой мотивации защитников родины», о которой кричит украинская пропаганда, до того факта, что нафарширована ТРО исключительной отморозью.

Но больше всего меня умиляет депутат ОПЗЖ (которую еще некоторые сохнущие по Медведчуку «адекватники» продолжают считать пророссийской), в первые же дни СВО вступивший в тероборону, видимо для того, чтобы нести «русский мир». По факту же, не покидая теплого депутатского седалища, кошмарить мирняк.

И, кстати, будьте уверены, что случаи расстрелов людей на блокпостах — не единичны. Просто не во всех бандформированиях депутаты от ОПЗЖ геройствуют, и если бы не отказались ехать на фронт, то и факты зверств никогда бы не всплыли. Ну что тут еще добавить — героям слава!