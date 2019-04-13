За что Порошенко в 2000-е получил прозвище «туфель»

13.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Жадность миллиардера Петра Порошенко, о которой давно ходят слухи в Киеве, нашла еще одно подтверждение – еще в 2000-х нынешний президент Украины получил прозвище «туфель» за то, что до последнего носил старую стоптанную и грязную обувь.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной Рады, работавший в то время с Порошенко в одном комитете, Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, за верность стоптанной и грязной обуви Порошенко в 2000-е получил прозвище «туфель».

«В 2002-м году я избрался в Верховную Раду по мажоритарке, попал в бюджетный комитет, которым руководил Петр Алексеевич Порошенко. Я его давно знаю, еще с тех приснопамятных времен. В комитете у него было прозвище, ну, безобидное. «Туфель».

Почему? Он все время ходил в стоптанных туфлях. Мы не могли понять, как настолько богатый человек, он же входил во всякие рейтинги, ходит в стоптанной грязной обуви.

Когда Порошенко стал президентом, у меня в голове не укладывалось – как человек по прозвищу такому-то возглавил Украину», – заявил Добкин.