За что Путин уволил Шойгу: версия Bloomberg

Илья Иванов.  
14.05.2024 13:16
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия


Bloomberg анализирует причины кадровой рокировки в российском Минобороны. По мнению авторов издания Путин отправил Шойгу в отставку «из-за коррупции в министерстве и неспособности эффективно вести войну».

«Президент Путин решил убрать Сергея Шойгу с поста министра обороны и перевести его на должность секретаря Совета безопасности, потому что окончательно потерял веру, что министерство обороны способно вести войну в условиях повальной коррупции», рассказали  Bloomberg три осведомленных конфидента в российском политикуме.

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Bloomberg анализирует причины кадровой рокировки в российском Минобороны. По мнению авторов издания Путин отправил...

По словам одного из них, Путин выбрал на замену Шойгу своего бывшего помощника по экономике и вице-премьера Андрея Белоусова, «поскольку войну нужно вести с холодной головой».


«65-летний Белоусов был ошеломлен, когда президент предложил ему стать министром обороны», – отметили два конфидента агентства.

Однако, как утверждают другие источники Bloomberg, «Белоусов согласился без колебаний, так как относится к Путину не просто как к президенту, но как к глобальной фигуре, которая меняет ход мировой истории».

«Белоусов назначен для того, чтобы улучшить ситуацию со снабжением армии, которую не смог исправить Шойгу. Однако Белоусов больше известен тем, что разрабатывает политику, а не занимается практическим руководством или реализацией стратегии», — цитирует Bloomberg  главу московского аналитического центра «Центр анализа стратегий и технологий» Руслана Пухова.

Bloomberg в довольно комплиментарных тонах описывает фигуру сменщика Шойгу.

«У Андрея Белоусова , нового министра обороны России, есть три большие страсти — искусство, государство и президент Владимир Путин. Ученый-экономист и технократ верит в необходимость использования власти государства для достижения политических целей и придерживается традиций Советского Союза. Имя его отца Рема является аббревиатурой слов «Революция, Энгельс и Маркс», – говорится в публикации.

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