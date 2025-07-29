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Разразившийся на Украине скандал вокруг попытки прикрыть созданные Западом «антикоррупционные структуры» САП/НАБУ, накопавшие компромат на окружение Зеленского, – лишь обнажает верхний слой глубоко укоренившейся порочной системы.

Суть проблемы не в отдельных «плохих чиновниках» вроде экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова, а в самом устройстве власти и управления. Воровство «верхов» стало цементирующим власть элементом: без всепроникающей коррупции других причин для лояльности чиновников всех уровней Зеленскому и Ермаку, попросту нет.

Что же касается самих САП/НАБУ, то им попросту не под силу дотянуться до всех виновных на вершине властной пирамиды: более того, «антикоррупционные органы» сами встроены в эту систему и, в конечном итоге, контролируются ею.

Борьба с коррупцией на Украине низведена до своеобразного трюкачества, когда некоторая часть власти пытается вытащить всю тушку из болота, уцепившись за волосы, подобно барону Мюнхгаузену.

Аресты отдельных фигурантов не разрушают коррупционную матрицу, в основе которой заложена непрозрачность закупок, клановые связи и отсутствие реальной независимости судов.

Вывод категоричен: борьба с отдельными случаями бесперспективна без глубоких системных изменений.

С самого начала «незалежности» любая попытка «боротьбы» с коррупцией, инициированная и контролируемая самой государственной системой (включая НАБУ в его нынешнем состоянии), обречена быть пошлым водевилем.

Цель такого спектакля — не искоренение коррупции, а создание видимости активности, пыль в глаза ради ублажения западных «партнеров» и, что самое главное, превращение антикоррупционных органов в политический инструмент.

Структуры используются не для честного расследования, а для зачистки политических оппонентов, неугодных бизнесменов или тех, кто вышел из-под контроля правящей верхушки.

Пока антикоррупционные органы встроены в эту систему и контролируются ею, пока отсутствует независимый суд и реальная политическая воля к очищению «верхов», любые аресты останутся лишь театрализованной постановкой.

Режим боится не отдельных коррупционеров, а разоблачения самой системы, на которой он держится. Сакраментальное — «не выйти на самих себя в ходе следствия».

Ежу понятно, что НАБУ и САП вовсе не служат интересам Украины и не заточены на борьбу со всепроникающей коррупцией: пока Зеленский и его шайка воруют и жрут в три горла, они крепко сидят на западном крючке. Для Запада, проблема в том, что властное ворьё, увлечённо хапающее западную помощь, отмывающее и складирующее её в офшорах, отвлекается от главной задачи — ведения эффективной прокси-войны с Россией.

Именно поэтому «закон» Зеленского по «национализации» НАБУ и САП вывел на улицы засидевшихся по ночным клубам «онижедетей», получивших иммунитет от ТЦК.

Вдобавок, Запад угрожает Зеленскому, что финансовая помощь киевскому режиму будет урезана и даже приостановлена. Зе-офис принуждают прекратить самодеятельность и вернуться на антикоррупционный кукан, с которого они попытались спрыгнуть не самым элегантным образом.