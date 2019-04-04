За что украинцы проклянут Зеленского уже скоро

04.04.2019, Киев, Игорь Петров

Следующему президенту Украины, кто бы ни победил в ходе выборов, уже не повезло по той причине, что экономическая ситуация в стране заметно ухудшится, и трудности неизбежно будут ассоциироваться с новым главой государства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает кореспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующему президенту, кто бы он ни был, уже не повезло, потому что механизм долговой пирамиды сломается из-за ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры если не в конце этого года, то в следующем году точно.

Я даже не говорю о возможном (как говорит об этом МВФ) мировом финансовом кризисе, я просто говорю о глубокой коррекции цен на сырьевые товары, как это происходило в 2008 году из-за финансового кризиса мирового, либо в 2014-2015 году из-за коррекции цен на сырьевых рынках.

Возможно, таких глубоких падений не будет, но это как раз те рамки, в которых мы можем ожидать ухудшения экономической ситуации.

Естественно, девальвация перекинется в инфляцию, а инфляция сделает украинских граждан еще беднее. И ассоциироваться это будет, скорее всего, с новым президентом.

Это может быть к зиме этого года или в следующем году. На первом году президентства. И весь негатив ляжет на президента», – сказал Скаршевский.