За что в России в прошлом году заблокировали 27 тысяч сайтов

Генпрокуратурой РФ запрещен за минувший год доступ к 27 тысячам сайтов в интернете, содержавших запрещенный и деструктивный контент.

Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Основным источником угроз для детей и подростков с точки зрения распространения негативной, опасной для их жизни информации остается интернет. В свободном доступе находится большое количество материалов, которые способны побудить к насилию, ксенофобии, конфликтам на социальной и национальной почве, иным противоправным действиям. Нужны более решительные меры для преодоления этих проблем», – сказал Краснов.

По его словам, «Росмолодежью» разработан документ о критериях оценки информации, которую необходимо отнести к запрещенной.

«Это позволит оперативней реагировать на них во внесудебном порядке», – сказал генпрокурор.