За что воевали? Государство кидает военных – мобилизованный в ВСУ юрист

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У ВСУ большое количество раненых солдат, которыми никто не занимается, а государство их еще и обмануло, не выплатив положенные средства.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега заявил украинский военнослужащий, юрист Алекс Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть куча раненных людей, которых нужно лечить, с которыми нужно работать, которым нужны психологи, которым нужен транспорт какой-то, потому что они могут лежать где-то. То есть куча вопросов. Этого или не обеспечивает, или никто… ну, понятно, что есть братства, в каких-то бригадах есть патронатные службы, но говорить о том, что есть какая-то система вообще не приходится», – сказал военный.

«Более того, людей даже на деньги, которые им положены по закону часто-густо, будем говорить прямо, кидают. Приходится эти деньги выбивать, люди нанимают адвокатов… Выплаты, скорее, приходится выбивать. Вопрос банальный – за что люди воевали», – заявил Харченко.