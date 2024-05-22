За что я там воюю, чтобы меня здесь боялись? – майор ВСУ о ненависти гражданских к людям в форме

Украинское население отворачивает взор при виде военных в форме и старается спрятаться, если такие люди встречаются по пути, думая, что это – представители ТЦК, которые повально гребут всех на фронт.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил майор ВСУ Сергей Алымов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Алымова, произвол представителей ТЦК может привести к тому, что повторятся так называемые события во Врадиевке – этот пгт в Николаевской области стал центром протестов и массового неповиновения после милицейского беспредела.

«Этот закон знаете, чем закончится? Через два-три месяца у нас те люди, которые принимали, будут говорить: «Ой, какая-то пелена на глаза попала, мы не видели, бес попутал». Потому что у нас будет ТЦКшная Врадиевка. Помните Врадиевку? У нас будет ТЦКшная Врадиевка. И те люди, которые пришли с фронта, я категорически против, чтобы они страдали в тылу, потому что на них смотрят уже – вы видите, что в Киеве нет военных? Я вижу. Если человек в форме, то это или с фронта человек, или транзитом едет, но Киевский гарнизон – все фактически ходят в гражданском. Это желание каждого, потому что не хотят, чтобы на тебя смотрели как на ТЦКшника. Военный идет в форме, а на него смотрят и по сторонам: так, ага, в дверь какую-то, в ворота заскочить. Я когда шел в 22-м году, в 23-м, меня обнимали, целовали, дети подходили, давали браслетики, какие-то цветочки, а сейчас от меня отворачиваются. Я сажусь в метро, а люди отворачиваются, боятся. Ну что это за фигня? А за что я там воюю, чтобы люди меня тут боялись?», – сокрушался ВСУшник.