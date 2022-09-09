«За Дальним Востоком – будущее» – экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выступила на ВЭФ

Развитие Дальнего Востока России идет параллельно переориентации мировой экономики на Восток.

Из-за санкций в отношении России европейские аэропорты теряют функции международных авиаузлов, уступая место аэропортам Азии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом на пленарной сессии «Авиатранспортная доступность Дальнего Востока в условиях турбулентности» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль:

«Сейчас есть определённый сдвиг и в географическом аспекте, и во многом другом. После локдауна все поменялось, и мы увидели, что опять полёты могут превратиться в нечто особенное, потому что они сейчас стали дорогие, – отметила она. – Я уже это говорила – последние лет 20 как авиация, так и трубопроводы поворачиваются на Восток. Есть важные аэропорты, и в 2020 году это были Франкфурт, Париж, Вена, но сегодня самый важный аэропорт – это Стамбул, а с ним и Шанхай, и аэропорты Ближнего Востока. Думаю, что этот регион (Дальний Восток) тоже должен стать чем-то важным. Теперь Россия – страна восходящего солнца».

По словам экс-министра, еще Джордж Буш старший изучал Тихоокеанский регион, была специальная тихоокеанская программа по развитию. Но американцы переключили свой интерес на политику, на Европейский континент. Но произошёл серьёзный геополитический сдвиг, и сейчас самое время обсуждать, развивать дальше инфраструктуру в направлении Востока.

«Я думаю, это важно, потому что есть определённое преимущество. Долететь, а потом уже все остальное», – заключила экс-глава МИД Австрии.