За день до местных выборов Санду провела в Кишинёве пропагандистский еврошабаш

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мероприятие под названием United4Moldova, при участии десятков послов и представителей парламентов стран ЕС прошло в парламенте Республики Молдова на за день до местных выборов.

Присутствовавшая на мероприятии президент Майя Санду отметила, что Республика Молдова выбрала европейскую интеграцию для обеспечения мира и стабильности в стране.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Сегодня в парламенте находятся около 80 представителей парламентов стран Европейского союза и послов. Они здесь потому, что мы, молдаване, сделали выбор, мы выбрали европейский путь, и скоро страны ЕС тоже должны будут сделать выбор — принять нас в качестве потенциальных членов европейской семьи. Теперь мне кажется естественным, что мы обсуждаем переговоры, процесс вступления в Европейский союз, выполнение обязательств перед Европейской Комиссией, в парламенте Республики Молдова», — пафосно объявила Санду.

Ей вторил спикер Игорь Гроссу, назвавший представителей ЕС «надежными друзьями».

«Молдова может развиваться только в сообществе свободных и демократических стран, где работают и соблюдаются законы, а люди могут жить свободно и мирно. Более двух лет мы бок о бок работаем над построением единого общества, страны, где хорошо жить, которой можно гордиться и которую все уважают. Мы начали реформы в области правосудия, и уже видны первые результаты. Мы укрепили энергетическую безопасность, мы больше не зависим от газа «Газпрома», мы все больше подключаемся к европейской энергетической сети. Мы продолжаем ликвидировать бюрократию и одновременно оцифровывать экономику», — сказал Игорь Гросу.

(«ПолитНавигатор» уже сообщал, что «независимость» Молдовы от российского газа оказалась иллюзией: Молдова продолжает закупать газ российского происхождения, но втридорога. Повторяется история с Украиной, которая закупала топливо у «Газпрома» через фирмы-прокладки, – прим. автора).

Выступая с трибуны парламента, посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что «Европейский союз верит в европейское будущее Молдовы и будет поддерживать ее усилия по преодолению любых препятствий, которые могут встать на пути к вступлению в ЕС».

«Лучший путь на пути к европейской интеграции — это выполнение всех требований и прогресс во внедрении реформ. С прошлого года Республика Молдова показывает твердую приверженность к выполнению 9 рекомендаций, установленных Европейской комиссией, и в этом отношении сделано много хорошего, несмотря на сложные обстоятельства», — отметил посол.

Возникает вопрос, какой была бы реакция европейской «вороньей слободки», если бы предыдущий президент Игорь Додон в 2019 году, за день до местных выборов провёл в Кишинёве, к примеру, встречу послов стран Евразийского экономического союза?