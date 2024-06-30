За день до начала председательства Венгрии в ЕС Орбан выпустил правый манифест об «упадке Европы»

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Накануне завтрашего заступления Будапешта за председательский штурвал в ЕС глава правительства Венгрии Виктор Орбан опубликовал в правом венгерском издании Magyar Nemzet статью под названием «Предательство и редизайн», в которой очертил задачи европейских правых сил на ближайшую перспективу.

Орбан в своем тексте крайне критически высказался в адрес европейских политиков и чиновников и современного положения дел в ЕС. По его мнению, Европа нынче переживает кризис, а «христианская цивилизация, являющаяся основой нашей жизни», исчезает.

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Правда, спичрайтеры, готовившие Орбану этот текст видимо забыли ему рассказать о том, что пресловутая «христианская Европа» канула в лету уже лет этак двести назад, сразу после Великой Французской Революции, а современный ЕС изначально создавался после Второй Мировой войны как обьединение на светских, секулярно-демократических и леволиберальных началах.

«Европа находится в кризисе. Христианская цивилизация, определяющая рамки нашей жизни, исчезает. Европейский Союз также находится в упадке. Глобальный экономический вес континента значительно и постоянно снижался за последние три десятилетия. Европейский порядок испаряется на наших глазах – постоянная угроза терроризма, подрывающая общественную безопасность. Способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике также снизилась – закрытие территорий и блокада, война по соседству», – нагнетает Орбан.

Он обвинил во всех проблемах брюссельскую бюрократию, которая, по его словам, «живет в мыльном пузыре» и за последние годы совершила много серьезных политических ошибок.

«Европа все ближе дрейфует к войне, от которой континент ничего не выигрывает и все теряет. Однако мы каждый день видим, что нет ничего, на что бы они ни пошли — нет ничего слишком дорогого — когда речь идет о войне. Брюссельские бюрократы хотят этой войны, они считают ее своей собственной, и они хотят победить Россию. Они сжигают деньги европейцев на поддержку Украины», — посетовал Орбан.

Все это, по его мнению, поставило европейские народы в тяжелое положение, кроме того, усложнились и условия повседневной жизни людей.

«С повышением налогов конкурентоспособность континента ухудшилась, и они оказались вовлечены во взаимные уступки с наиболее важными торговыми партнерами Европы. Зеленый переход был ошибочным. Сегодня Европа использует больше угля, а цены на энергоносители выше, чем пять лет назад. Европейские фермеры ежедневно протестуют против кровотечений, а тем временем украинская сельхозпродукция сомнительного качества сбрасывается по демпинговым ценам», – продолжает Орбан.

Также Орбан считает, что расширение Евросоюза за счет стран Западных Балкан «полностью застопорилось» И лишь «героическая борьба венгерского комиссара по расширению принесла некоторый прогресс», – не преминул похвалить свою страну венгерский премьер.

Однако, Орбан не против расширения ЕС. По его словам «по-прежнему верно то, что Союзу нужны новые государства-члены и их экономический импульс больше, чем когда-либо прежде».

Раскритиковал Орбан и миграционную политику ЕС.

«В Брюсселе вместо того, чтобы перенять успешный опыт стран, останавливающих миграцию, таких как Венгрия, наказывают эти страны и пытаются заставить их принять мигрантов. Венгрия предупреждает всех, что забор по-прежнему останавливает африканских мигрантов и сегодня, но с учетом такого быстро растущего числа мы можем надеяться на решение только в результате экономического развития, которое приведет к тому, что они останутся в стране в среднесрочной перспективе».

По словам венгерского премьера, Европе следует запустить крупную программу развития в Африке, но в Брюсселе такого плана даже не видно на горизонте.

«Брюссельские бюрократы, несомненно, преуспевают в одном: ослаблении национальных государств и увеличении собственной власти. Они не заботятся об интересах людей, они навязывают людям свои идеи. Их нынешний хит — идеал токсичной зеленой политики и смешанного общества. А если европейскому народу это не понравится, то «горе европейскому народу», – резюмирует Виктор Орбан.