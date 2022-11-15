«За деньги»: Данилко объяснил, почему выступал в РФ и пригрозил российским коллегам

Выступающий в образе персонажа Верка Сердючка украинский артист Андрей Данилко решил оправдаться за свои концерты в России.

Об этом он заявил в интервью BBC Украина передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всё время живу в Киеве и появлялся там [в России] как гость, мне предлагали деньги, я работал за деньги. Сейчас, когда обвиняют, смотрят с нынешнего времени, тогда такого не было. Однако скажу, что те люди, которые в то время у меня вызывали какие-то чувства человеческого доверия к ним, они такими и остались. А те, кто вызывали у меня, знаете, такие хитрожопые артисты – где бы пристроиться, то оно так и есть», – сказал артист.