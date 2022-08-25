За дискредитацию армии задержан севастопольский админ

25.08.2022  16:55 (Мск)
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Соцсети


Севастопольские полицейские привлекли к ответственности администратора одной из городских групп за публикации, дискредитирующие Вооружённые силы Российской Федерации.

Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в полиции Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастопольские полицейские привлекли к ответственности администратора одной из городских групп за публикации, дискредитирующие Вооружённые...

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30-летнего севастопольца задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму управление МВД совместно с коллегами из ФСБ.

«Задержанный рассказал правоохранителям, что администрирует аккаунт в одной из социальных сетей, где размещал различные оскорбительные высказывания и другую информацию, направленную на дискредитацию военнослужащих ВС РФ», – уточнили в полиции Севастополя.

На нарушителя составили административный протокол, который передадут в суд для определения наказания.

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