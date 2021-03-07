За Донбасс – ответите: Соловьёв намекает на российский ракетный удар

07.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президенту Украины Зеленскому надо хорошо подумать, чем обернётся военная авантюра на Донбассе – Россия для защиты своих соотечественников может действовать ассиметрично и нанести удары, не ограничиваясь линией фронта.

Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьев во время интервью по видеосвязи с включившимся из Донецка главой ДНР Денисом Пушилиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же понимаем, что, если «начнётся», то Россия должна ответить не в течение дней, а в течение часов, а лучше в течение часа» – отметил в ходе беседы телеведущий Владимир Соловьёв.

«Иллюзий и там тоже никаких нет. Никто не испытывает и не фантазирует, есть полное понимание, как и что будет происходить, если Украина перейдёт те красные линии, как сейчас выражаются», – прокомментировал Пушилин.

«Почему ты считаешь, что у них нет иллюзий, и что они понимают? Я объясню почему, я просто в бешенстве от этой хреновни всей давно. Почему они считают тупо, что, если они ломанутся через границу ЛНР и ДНР, то Россия, чтобы остановить гуманитарную катастрофу и уничтожение мирного населения Донбасса, будет действовать симметрично на линии фронта, который откроет Украина? А не нанесёт удар всеми возможностями и средствами с наиболее стратегически и тактически важных направлений, которые могут быть совсем не там, где думает украинская военщина?» – спросил ведущий.

«Мне нравится твоя улыбка», – добавил Соловьёв в адрес Пушилина.

«Вот, можно на этом и остановиться. Иначе дальше я, как с официальной позиции, не совсем всё могу говорить»,– отметил глава ДНР.

«Но Украине очень хорошо надо подумать, прежде чем идти по тому плану, который сейчас они наметили, и по рекомендациям тех людей, которые сейчас, наверное, в какой-то степени заставляют Зеленского поступать так, как он поступает на данный момент», – добавил Пушилин.