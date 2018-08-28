За донецкую прописку в украинском СИЗО женщину месяц избивали и насиловали вдесятером

28.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

Задержанную дончанку Юлию Просолову, на которую Украина пытается повесить убийство подполковника СБУ Александра Хараберюша, известного зверским отношением к участникам Русской весны в Донбассе, более девяти месяцев удерживают в СИЗО, подвергая пыткам и унижениям.

Об этом сообщается в пресс-службе уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой со ссылкой на интервью донецкого омбудсмена «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дончанку Юлию Просолову уже более девяти месяцев удерживают в Лукьяновском СИЗО, что в Киеве. Ни адвоката, ни родителей к ней не пускают. Ее били, насиловали по десять человек в течение месяца. Сейчас у нее практически все ребра сломаны. Мы еле добились через переговоры в Минске, чтобы ее хотя бы на обследование вывезли», – рассказала Морозова, отметив, что Просолову также включили в официальный список обмена «всех установленных на всех установленных».

Омбудсмен рассказала, что на фоне избиений у 30-летней женщины обнаружили кисту молочной железы.

«Ко мне c заявлением мама Юлии Просоловой обратилась 1 ноября 2017 года. Девушка пропала 19 октября, после пересечения блокпоста «Еленовка» по пути следования в Мариуполь к своему другу. Василий Грицак на своем брифинге отчитался, что Юлия была задержана в Одессе (мы же выяснили, что сотрудники СБУ ее задержали в Мариуполе), ее обвиняют в подрыве автомобиля полковника Александра Хараберюша, занимавшего должность замначальника контрразведки Донецкого облуправления СБУ», – напомнила историю похищения Морозова.

Руководитель украинской спецслужбы предоставил видео, на котором девушка якобы сознается в совершении преступления. При этом, данные о сотрудничестве Просоловой с силовыми ведомствами ДНР, обнародованные Грицаком, не соответствуют действительности и содержат грубые ошибки.

«Юлия Просолова не имеет никакого отношения к силовым ведомствам ДНР, также не совпадают ее отчество и адрес проживания в Донецке. Вина Юлии, вероятно, только в наличии донецкой прописки», – считает Морозова.

При этом, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», есть мнение, что шеф СБУ Грицак этим скандальным задержанием лишь пытался отвлечь внимание общества от претензий в адрес спецслужбы после расстрела под Киевом боевика «АТО» Амины Окуевой.