«За дроны!» – Верховная рада ввела санкции против Ирана на 50 лет

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Депутаты Верховной рады абсолютным большинством проголосовали за введение санкций против Исламской республики Иран на целых 50 лет.

Было указано, что данное решение СНБО «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран» введено в действие указом президента Украины Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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За санкции яростно выступила депутат «Европейской солидарности» Ирина Фриз.

«Кто-то уже посчитал, что только за май месяц атаковали Украину 377 иранских дронов, что равно 15 миллионам долларов, которые использовала Российская Федерация для того, чтобы бомбить гражданские кварталы, жилые кварталы, критическую инфраструктуру и тому подобное. Это свидетельство того, что Тегеран стоит на стороне Российской Федерации, а, следовательно, должен нести прямую ответственность за то, что происходит в нашем государстве», – трепалась Фриз.

Владимир Арешонков из группы «Доверие» заявил, что любая, поддерживающая «агрессию» России страна, должна нести наказание.

«Именно поэтому мы приветствуем создание такой институции как международный специальный трибунал… Мы должны сегодня делать, предпринимать любые шаги для того, чтобы предотвратить агрессивные, военные и другие преступления против нашей страны. Поэтому, бесспорно, государство Иран, которое сегодня поставляет необходимое оборудование, летательные аппараты, возможно, другое военное или гражданское оборудование для Российской Федерации, должно подпадать под ограничительные санкции. Поэтому мы будем за это голосовать. И призываю и в будущем адекватно и вовремя настаивать на принятии именно таких мер», – сказал Арешонков.

Представитель «Батькивщины» Григорий Немиря заявил, что данное решение запоздалое.

«23 мая было опубликовано обращение и мировых лидеров из 47 стран мира. От Украины это обращение подписала Юлия Тимошенко. Это обращение касается привлечения к ответственности лидеров иранского режима, в том числе и руководства Корпуса стражей исламской революции. В качестве одной из причин, почему требуется привлечь их к ответственности за преступления против человечности, является поставка шахедов-дронов от Ирана в Российскую Федерацию. Хочу сказать, что сегодняшнее постановление, хотя оно и нужно, оно есть запоздалое. Стоит в следующем не допускать такого опоздания», – объявил Немиря.

За проголосовали 328 депутатов, решение было принято практически единогласно.

«Вот – единство как оно есть!», – похвалил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.