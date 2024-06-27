За два года из Украины вывезли более двух миллионов детей – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
27.06.2024 20:58
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Только за первый год СВО из Украины сбежало порядка шести миллионов человек, треть из которых – дети.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной Академии наук Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только за первый год СВО из Украины сбежало порядка шести миллионов человек, треть из...

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Киселев поинтересовался, сколько примерно украинцев выехало за границу с начала СВО.

«В ООН дают самую большую цифру, это шесть миллионов. Из которых миллион двести – это Россия. Тем более, это последние данные на середину прошлого года.

Что за это время изменилось, никто даже приблизительно не представляет. Но даже шесть миллионов – это не половина украинцев», – сказала Либанова.

«Из этих шести миллионов треть – это дети и подростки до 18 лет. Это самое болезненное для нас. Потому что население Украины и так достаточно старое. А если ещё молодёжь и подростки не вернутся, то будет совсем плохо. Но мы надеемся, что всё-таки вернутся», – добавила эксперт.

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