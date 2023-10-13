За два года Крым потерял половину туристического потока, но в деньгах – поменьше

За два года Крым потерял половину туристического потока из-за закрытого аэропорта и угроз безопасности.

Чтобы исправить ситуацию, Минкурортов Крыма предложило открыть аэропорт в Краснодаре и запустить скоростные поезда, а в межсезонье обратить внимание на льготников и ветеранов СВО, для которых Крым может стать главным восстановительным центром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

На круглом столе «Об итогах летнего туристического сезона 2023 года и эффективности мер государственной поддержки организаций туристской отрасли» в Комитете Совфеда по социальной политике министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что курортный сезон 2023 года в Крыму прошёл тяжело, в логистических ограничениях и условиях геополитического, санкционного давления.

Тем не менее, санаторно-курортный и гостиничный комплекс выстояли, хотя экономические показатели просели. Не так сильно, как количественные. «На 1 сентября мы получили 3,8 млн туристов, это на 28% ниже аналогичного периода 2022 года, который, в свою очередь, был на 27% ниже аналогичного периода 2021 года. Мы понимаем, что это по объективным причинам.

В 2021 году турпоток составил 9,4 млн человек, в том числе посредством авиасообщения, которое сейчас отсутствует. 1,1 тысяча санаторно-курортных организаций в июне-августе были заполнены в среднем на 50%, это на 7% ниже чем в 2022 году. Хотя, безусловно, есть и те санаторно-курортные, гостиничные организации, которые были заполнены на 80-90%, прежде всего, за счёт менеджмента, за счёт применяемых маркетинговых механизмов.

От этого выиграл и потребитель, потому что снизилась стоимость в среднем на 10-15%, а в некоторых случаях и на 40%. И ещё одной отличительной особенностью стало, но это для всей страны характерно, сокращение плеча бронирования до 1-2 недель, что затрудняет процессы планирования», – подчеркнул он.

В связи с этим Минкурортов внесло несколько конкретных предложений для рассмотрения на федеральном уровне.

«Первое, конечно, касается транспортной доступности. При возможности возобновления авиасообщения с югом России, может быть не с Симферополем, допустим, с Краснодарским краем. Это здорово бы помогло развязать ситуацию. Мы понимаем, что это вопросы, прежде всего, безопасности, но, тем не менее, считаем нужным о них говорить. Железнодорожное сообщение: увеличение количества поездов, строительство скоростного железнодорожного сообщения, которое могло бы конкурировать с авиасообщением, снижение стоимости железнодорожных билетов, потому что на данный момент она сопоставима с авиасообщением. Возможно, за счёт субсидирования. Ну и часто коллеги говорят о всевозможных «узких горлышках», например, на Ростовском железнодорожном узле. Так давайте расширять эти «горлышки», давайте закладывать, в том числе, на расширение железнодорожной составляющей. Потому что от этого выиграют и пассажирские, и грузовые перевозки, которые составляют основную массу», – считает Волченко.

Кроме того, целевое направление средств на реабилитацию и отдых льготников и ветеранов СВО в Крыму поможет туристической отрасли в осенне-зимний период.

«Есть два механизма, которые мы сейчас обсуждаем с Министерством экономического развития, и я думаю в ближайшее время будем вносить их в правительство. Это крайне нужно Крыму, и, вполне возможно, может пригодиться и всей стране. Прежде всего считаем недооценённым блок так называемых социальных программ и возможности для отдыха льготных категорий граждан. То есть это достаточно серьёзнго для муниципальных программ, за счёт корпоративных программ, и, по нашему мнению, целевое направление средств, например, для реабилитации оздоровления участников специальной военной операции. Крым в прошедшем году больше всего участников СВО и членов их семей оздоровил за счет благотворительных программ. Но мы понимаем, что если это поставить на поток, то это принесёт больший результат. Ещё один механизм – это реализация льготного кредитования в так называемую оборотную часть. То есть льготные кредиты 2-3% до пяти лет с возможностью списания при сохранении, например, 80% штатной численности, либо при других условиях. И та, и другая норма поможет санаторно-курортной и гостиничной сфере во всей стране и создаст такую своеобразную подушку безопасности при диверсификации продаж. Как пример, даст эффект для южных территорий в период с октября по апрель», – указал Волченко.