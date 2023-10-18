«За Ельцина выступал бесплатно, а за Медведева – по незнанию» – оправдания Макаревича

Анатолий Лапин .  
18.10.2023 19:33
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Культура, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Признанный в России иноагентом либерал, музыкант Андрей Макаревич в 96-м году выступал в поддержку кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина, потому что боялся победы коммуниста Зюганова, а в 2008-м поддержал Дмитрия Медведева, потому что «не знал», какими станут его взгляды через несколько лет.

Об этом Макаревич заявил в интервью признанному нежелательной организацией и закрытому в России телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Признанный в России иноагентом либерал, музыкант Андрей Макаревич в 96-м году выступал в поддержку...

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Макаревич при этом оправдывался, что в рамках кампании «Голосуй или проиграешь» в 96-м году его группа «Машина времени» выступала бесплатно:

«Мы несколько раз сыграли в рамках этой кампании. Денег мы никаких не получали за это – это я могу сказать, потому что я прекрасно понимал, для чего это делается. Говорят, что кто-то получал – возможно, я не знаю».

Также он пожаловался, что поддержал Дмитрия Медведева, потому что думал, что он будет либералом.

«Если бы я знал, что будет дальше, если бы я тогда закричал: «Ребята, не верьте ему, это совсем другой человек, он через 20 лет такое понесет, что вам станет нехорошо», мне бы никто не поверил. Может быть, я где-то наивный, может быть, я слишком доверчивый, хотя умом понимаю, что слово «верить» применительно к политикам вообще – не очень подходит. Но он производил впечатление человека, который знает, что он хочет делать, будет это делать и это совпадает с моими представлениями о добре и зле», – заявил Макаревич, не уточнив брал ли деньги за его поддержку.

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