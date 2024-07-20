«За Фарион»: На Украине будут собирать деньги «на убийство Соловьёва»

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Проживающий в Киеве националист из группировки УНА-УНСО Назар Приходько предложил своим единомышленникам собрать миллион долларов, чтобы нанять киллера и убить телеведущего Владимира Соловьева или экс-президента России Дмитрия Медведева в качестве мести за ликвидированную сегодня во Львове нацистку Ирину Фарион.

«Ирину убили москали. Точка. Адресно надо вальнуть кого-то знакового. Адресно. А давайте завалим Соловьева? Ну почему нет? Давайте Медведева завалим, пусть 10 миллионов долларов. Ну почему нет? Да! Мы их убьем», – написал Приходько.

Назар Приходько – родной брат Анастасии Приходько, которая как протеже Константина Меладзе представляла Россию на конкурсе Евровидение. Вернувшись после провала в Киев, Анастасия также стала делать публичные антироссийские высказывания.