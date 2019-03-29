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29.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Выборы, Украина
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За фасадом лозунгов Порошенко на митинге Тимошенко углядели “возрожденный СССР”

Юлия Тимошенко подошла к финалу своей компании “тенью” своего соперника Петра Порошенко, не оспаривая основных идеологических постулатов нынешнего президента, а лишь критикуя его за неискренность и непоследовательность в их отстаивании. Это подтверждают и выступления на сегодняшней всеукраинской акции «Украина выбирает перемены» в поддержку Юлии Тимошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В частности, выступая на форуме, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко заявил, что нынешняя украинская власть «возродила мертвеца» прежней коррупционной власти.

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«Моя мама, пенсионерка вязала носки, больная, после операции, в 2014, 2015 году чтобы как-то согреть наших ребят на фронте. А кто-то вытаскивал миллионы, продавая старые запчасти для бронетехники, пихая на фронт свои «Богданы» которые часто ломались не доехав до передовой. Эти люди (власть) просто гениальны – они возродили того мертвеца, который должен был погибнуть в 2014 году. Должна была погибнуть эта нечеловеческая власть которая выживает потому что высасывает из нас последнюю кровь.

Я каждый день общаюсь с моими побратимами на фронте и вижу как, к сожалению, за этими лозунгами «мовы, веры, армии» возвращается Советский Союз. Герой – не тот, кто пошел на передовую, уничтожил бронетехнику противника, а тот, у кого длиннее язык и кто может лизать жопу генералу. Мы точно не за этим шли на фронт, умирали на Майдане», – сетует доброволец.

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