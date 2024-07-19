«За федеральные органы не комментирую, делаем всё возможное» – Аксёнов об обороне Крыма от воздушных атак

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Фортификационных сооружений в Крыму становится больше, потому как противник «щупает» слабые места в обороне. Но главное слабое место – это разведывательные беспилотники, которые безнаказанно собирают данные.

Об этом заявил в эфире «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«ATACMS долетают, по баллистической траектории идут. При том, что в Крыму выставлена достаточно современная система противовоздушной обороны в целом, с использованием бюджетных и внебюджетных средств. Что делать – война, и американское оружие тоже современное, долетает периодически. К сожалению, произошедшая в Севастополе трагедия на пляже в Учкуевке показывает, что такие вещи недопустимы. Я не могу комментировать за федеральные органы власти, принимаемые меры по воздействию на центры принятия решений. У меня своя позиция есть всегда, и она во многом может отличаться от официальной. Тем не менее, своё мнение оставлю при себе. Считаю, что на сегодняшний день всё равно с точки зрения угроз, которые создают летающие беспилотники возле границ Крыма, нужны более решительные действия… в данном случае в отношении тех, кто ведёт разведку целей на территории Крымского полуострова, и в целом на территории Российской Федерации», – подчеркнул он.

При этом глава Крыма заверил, что взаимодействие с военными, правоохранителями, добровольцами – максимальное.

«У меня контакт со всеми подразделениями. Мы понимаем друг друга, взаимодействуем, задачи выполняем общие на территории полуострова. Опять же, не могу открыть все нюансы, ситуация касается достаточно большого количества людей. У нас отстроена система взаимодействия, мы друг друга подстраховываем, противодействуем диверсионным группам, и достаточно к этому хорошо подготовились. Намерения у противника всегда есть, он «щупает» нашу оборону. Поэтому дополнительные укрепрайоны создаются, и люди это видят, потому что большинство фортификационных сооружений находится на виду», – заключил Аксёнов.